Staffoli, allo studio soluzioni per migliorare i livelli di sicurezza: incontro tra i vertici delle forze dell'ordine

Incontro questa mattina, (venerdì 29 novembre) in comune a Santa Croce sull'Arno tra i vertici delle forze dell'ordine locali: il comando della polizia municipale, i carabinieri della locale stazione, il sindaco Roberto Giannoni e il consigliere delegato alla frazione di Staffoli Matteo Pieracci, che si è reso promotore di questo appuntamento. Scopo della riunione era valutare eventuali azioni per migliorare il livello di sicurezza a Staffoli, visto che anche quest'anno con l'arrivo del periodo autunnale e invernale e quindi con l'aumento della ore di buio, sono tornati si verificarsi alcuni reati contro il patrimonio come ciclicamente accada da anni. Durante il tavolo è stata presa in esame la situazione attuale della frazione e le azioni che possono essere rapidamente intraprese.

“Stiamo lavorando per cercare la miglior soluzione con lo scopo di creare deterrenti e una maggiore presenza delle forze dell'ordine a Staffoli”, ha detto Pieracci alla fine dell'incontro. “L'obiettivo – continua il consigliere delegato - è arginare, se non fermare i furti che periodicamente si verificano nella nostra frazione, mi fa piacere avere trovato collaborazione con le forze dell'ordine e ovviamente con l'amministrazione comunale su questo tema per noi importante”.

Le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri hanno ricordato anche in questa sede che per migliorare i livelli di sicurezza è fondamentale in primo luogo la collaborazione dei cittadini, che non devono avere paura a segnalare al numero telefonico 112 qualunque situazione anche minimamente sospetta, perché alle volte, da una segnalazione che magari sembra cosa da poco, invece si può dare una piccola informazione fondamentale alle forze di polizia.

“Per noi – spiega il sindaco Roberto Giannoni - il problema della sicurezza è importante per tutto il comune, negli ultimi tempi indubbiamente la questione si è acuita un po' di più a Staffoli a causa di alcune furti, ovviamente questo non va bene e non può essere accettato. Durante l'incontro abbiamo valutato anche una serie di momenti con le forze dell'ordine e la popolazione da fare a Staffoli nelle prossime settimane, per poter dare informazioni ai cittadini su come comportarsi in caso di persone sospette o circostanze che meritano di essere segnalate alle forze di polizia.

“Poi è stato stabilito, nei limiti del possibile, anche l'aumento dei pattugliamenti da parte di polizia municipale e carabinieri soprattutto nelle ore serali”.

“Inoltre - continua il primo cittadino – su indicazione anche dei vertici della polizia municipale e dei carabinieri della nostra stazione, abbiamo avviato una primissima valutazione sull'eventuale aumento del numero delle telecamere di vigilanza. Al momento abbiamo già degli occhi elettronici a Staffoli in grado di aiutare le forze dell'ordine, obiettivo sarebbe di arrivare a chiudere il cerchio intorno a tutto il paese. Certo le telecamere non impediscono i furti, ma sono un forte deterrente e inoltre possono essere utili ad assicurare alla giustizia eventuali malviventi”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa

