Truffa del falso carabiniere, 52enne in manette

Truffa ai danni di una 69enne di Viareggio: un 52enne di Frattamaggiore è stato arrestato dai carabinieri. I fatti risalgono ad agosto, i militari viareggini hanno indagato assieme ai colleghi del comune campano.

La donna venne raggiunta dal malvivente al telefono: lui si finse carabiniere e le disse che il figlio era responsabile di un incidente grave e che era in stato di fermo, la donna avrebbe dovuto dare 15mila euro al figlio per chiudere la controversia legalmente.

La 69enne, già preoccupata per il figlio e incalzata dalle “urgenti” richieste, prese il denaro che aveva in casa ed aggiungendo gioielli e altri oggetti di valore che consegnò a un complice che, dopo essersi recato a casa della vittima, sì qualificò come Ufficiale Giudiziario. Le indagini hanno portato alla scoperta e all'arresto del 52enne.

