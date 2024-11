Use Computer Gross a Siena sponda Virtus per ripartire di slancio

Punto e a capo, si riparte. L’obiettivo del girone di ritorno che inizia domenica è quello di fare meglio dell’andata ma, visto che l’Use Computer Gross la chiude al comando, ecco che ci si potrà comunque accontentare di fare lo stesso. Considerazione di lungo termine a parte, l’immediato dice Virtus Siena, campo notoriamente difficile sul quale la squadra di Luca Valentino si presenterà domenica alle 17.30 (arbitri Vozzella di Genova e Franceri di Savona) con diretta, per chi non vuol andare, sulla pagina facebook del club senese.

Una gara per la quale non conviene guardare la classifica visto che le insidie non mancano. Ce le illustra Tommaso Cappa, uno degli assistenti. “Per ora è una squadra che ha raccolto poco per il suo valore le sue ambizioni. Questo però non ci deve ingannare sulla forza di questo gruppo a partire dal settore degli esterni dove vanta tre giocatori importanti con punti nelle mani e di grosso talento per la categoria. Mi riferisco a Bartoletti, Calvellini e Zocca mentre, nel settore lunghi, c’è l’ex Use Dal Maso e Gianoli. Un quintetto importante supportato da una panchina da dove escono giovani del loro vivaio ma conoscitori della categoria come Braccagni e Costantini oltre ad un giocatore esperto come Olleia. Occhio anche a Joksimovic e Guerra, altro nostro ex che debutta proprio domenica contro di noi. Il suo arrivo dimostra le ambizioni di questa società che vuol risalire in classifica e che, per farlo, è tornata sul mercato”.

“Noi – prosegue – vogliamo andare avanti nel percorso di crescita e, proprio per questo, la partita costituisce un bel banco di prova. Sarà fondamentale affrontarla con lo stesso atteggiamento visto con Quarrata, senza scomporsi mai nei momenti difficili che sicuramente ci saranno. Abbiamo la possibilità di farlo e cercheremo così di tornare da Siena con due punti che sarebbero importanti non solo per la classifica”.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

