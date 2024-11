Violazioni alla sicurezza nel cantiere, denunciato imprenditore

Nel pomeriggio di giovedì 28 novembre, i carabinieri di Ponsacco hanno effettuato un'ispezione a sorpresa in un cantiere edile del luogo, scoprendo gravi irregolarità. Al termine dei controlli, i militari hanno denunciato il titolare dell’impresa edile per la mancata redazione del piano operativo di sicurezza, un documento fondamentale per garantire la salute e l'incolumità dei lavoratori nei cantieri. Oltre alla denuncia, all’imprenditore sono state elevate ammende per un totale di €2.278 e una sanzione amministrativa di €2.500.

