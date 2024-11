Centro massaggi di Arezzo offriva prestazioni sessuali

È stato chiuso un centro massaggi ad Arezzo in un'operazione contro lo sfruttamento della prostituzione. Sono state denunciate tre persone di origini cinesi dalla polizia. Gli agenti hanno scoperto che il centro, strutturato in apparenza come un qualsiasi centro benessere, in realtà offriva alla clientela varie prestazioni e servizi di natura sessuale.

Venivano pubblicizzate, tramite Internet, le attività sessuali illustrate in modo esplicito. La polizia ha effettuato frequenti verifiche volte all'identificazione dei titolari della ditta coinvolti nei traffici illeciti legati al beauty center. Le indagini sono state coordinate dalla procura di Arezzo che ha disposto l'esecuzione di perquisizioni e il sequestro del 'centro benessere'.

