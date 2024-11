Grande ritorno a Firenze: ecco la Ruota Panoramica

Dal 1° dicembre 2024 al 31 marzo 2025 torna a Firenze la Ruota Panoramica, una meraviglia meccanica alta 55 metri che oltre a regalare una magica suggestione, aiuterà a godersi una visione di Firenze inedita.

Non solo Ruota Panoramica; per il periodo di Natale si potrà pattinare sugli oltre 1400 mq di pista ghiacciata, davvero grandissima, 'volteggiando' vicino al grande albero di Natale e per i più piccoli saranno disponibili dei simpatici pinguini per imparare a pattinare.

La sede, come lo scorso anno, sarà Piazzale Vittorio Veneto, comodissimo da raggiungere in auto (parcheggio Leopolda) e con i mezzi (fermata Leopolda); durante il periodo natalizio un divertente Trenino gratuito farà la spola tra il centro della Città e le attrazioni.

"Il ritorno della grande Ruota panoramica e della pista rappresenta un appuntamento ormai consolidato del Natale fiorentino, capace di arricchire l’atmosfera della città in un periodo speciale per cittadini e visitatori - sottolinea la Presidente di Confartigianato Firenze Serena Vavolo -. "Confartigianato Firenze è orgogliosa di essere tra i promotori dell’iniziativa fin dalla sua prima edizione, a testimonianza del nostro impegno per la valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali".

