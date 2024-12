Controlli nel Pisano, fermato con un coltello a serramanico e denunciato 23enne a San Miniato

Nel corso della settimana, i carabinieri ddi Pisa hanno denunciato diverse persone per vari reati: due per porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere, quattro per guida in stato di ebbrezza e una per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tossicologici.

A San Miniato, il 26 novembre, un 23enne è stato trovato con un coltello a serramanico di 15 cm e denunciato. A Volterra, il 28 novembre, un 20enne si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti per guida sotto l’influenza di stupefacenti ed è stato denunciato. A Pisa, il 26 novembre, un 32enne è stato trovato in possesso di una tenaglia in acciaio di 28 cm. Inoltre, tra il 29 e il 30 novembre, quattro persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.

