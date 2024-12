Il Basket Cecina si prende lo scontro diretto: 78-58 il finale contro l'Abc Solettificio Manetti

E’ lo spettro di quella vista contro Arezzo l’Abc Solettificio Manetti scesa in campo a Cecina nella prima giornata di ritorno. A raccontarlo può essere sufficiente il finale, quel 78-58 che lampeggia sul tabellone del PalaPoggetti e che parla di una partita e senso unico per 35 minuti. Ad eccezione dei primi cinque giri di lancette, infatti, è Cecina l’unica squadra a dare l’impressione, e non soltanto l’impressione, di volersi davvero prendere i due punti. In una delle gare, classifica alla mano, più importanti nell’economia della stagione gialloblu, riemergono insomma i fantasmi visti a Siena sponda Costone, fantasmi che evidentemente la vittoria con Arezzo non ha ancora scacciato via. Al di là delle statistiche, tutte abbondantemente in passivo, l’unica nota positiva è il ritorno in campo di Scott Nnabuife, al rientro dopo un mese e mezzo di stop a causa dell’infortunio al legamento collaterale procuratosi lo scorso 13 ottobre nel match contro Virtus Siena, e di Giovanni Corbinelli, pur entrambi ancora lontani dalla condizione ottimale. Un’Abc chiamata dunque a resettare di nuovo il nastro, ed in fretta, in vista del recupero dell’ultima giornata di andata in programma mercoledì a Legnaia.

LA CRONACA

Quintetti

Cecina: Pedroni, Mazic, Pistillo, Pistolesi, Tintori

Abc: Ciano, Gutierrez, Lazzeri, Azzano, Falaschi

Dopo il punto a punto iniziale (6-6 dopo quattro giri di cronometro), il primo allungo è dei padroni di casa che, spinti da Tintori e Pedroni, piazzano un break di 7-0 che sul 13-6 costringe coach Manetti a rifugiarsi nel time out. Si riparte con il gioco spalle a canestro di Cantini che lima lo svantaggio castellano, seguito dalla tripla di Lazzeri e dall’arresto e tiro di Falaschi che ricuciono fino al -2 (15-13). L’ex Nannipieri, su rimbalzo offensivo, rompe gli indugi locali, mentre Pistolesi da tre punti tiene Cecina in saldo controllo fino al 22-13 su cui si va al primo riposo.

Mentre Nnabuife torna a riassaggiare il parquet, la penetrazione in mezzo al traffico di Gutierrez prova a tenere i gialloblu a contatto (22-16). L’inerzia, però, non gira, complici anche troppe sbavature difensive castellane, così Saccaggi dalla lunetta mette la firma sulla doppia cifra di vantaggio: 26-16 al 14′. Mentre la difesa castellana sembra perdere completamente ogni riferimento, Cecina ringrazia e punisce sia dentro che fuori dal pitturato facendo lievitare la forbice fino al 45-27 che manda tutti negli spogliatoi.

Si riparte con Pistillo e con la difesa gialloblu che continua a fare acqua da tutte le parti. Così, mentre nell’area di attacco castellana piove sul bagnato, Cecina scava letteralmente il solco toccando il 62-33 a metà frazione. La tripla del classe 2007 Ticciati prova ad indirizzare la timida reazione castellana (64-39), seguita dal 6/6 dalla lunetta a firma Gutierrez, Nnabuife e Corbinelli che vale il 66-45. Finché il botta e risposta dall’arco tra Corbinelli e Pedroni arriva a scrivere 69-48 alla terza sirena.

Corbinelli e Ticciati inaugurano il rettilineo finale riportando lo svantaggio gialloblu sotto le venti lunghezze (69-52) ma Tintori in mezzo all’area fa il bello ed il cattivo tempo mentre Pistillo suona di nuovo la carica per i locali e, sul 73-52, lascia partire i titoli di coda quando mancano ancora quattro minuti alla sirena. Negli ultimi giri di cronometro, infatti, a fronte di una sterzata d’orgoglio castellana, Cecina non si lascia sorprendere portando meritatamente a casa due punti che valgono doppio.

BASKET CECINA – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 78-58

Basket Cecina: Parietti, Pedroni 10, Mazic 2, Spagnoli, Ticà, Bruci 5, Saccaggi 6, Roventini, Pistillo 13, Nannipieri 10, Pistolesi 15, Tintori 17. All. Da Prato. Ass. Cavazzana, Tabani.

Stats totali: 19/35 (54%) da due, 6/16 (38%) da tre, 22/24 (92%) ai liberi, 43 rimbalzi (9 off, 34 dif), 20 assist.

Abc Solettificio Manetti: Ciano 6, Rosi, Lazzeri 3, Ticciati 5, Corbinelli 14, Cicilano ne, Viviani, Falaschi 8, Azzano 8, Nnabuife 2, Cantini 2, Gutierrez 10. All. Manetti. Ass. Guerriero, Ciampolini.

Stats totali: 13/35 (37%) da due, 5/26 (19%) da tre, 17/23 (74%) ai liberi, 28 rimbalzi (13 off, 15 dif), 7 assist.

Parziali: 22-13, 45-27 (23-14), 69-48 (24-21), 78-58 (9-10)

Arbitri: Barbarulo di Vinci, Deliallisi di Livorno.

