Precipita con l'auto in un torrente, grave 39enne

Alle 4 del mattino, a Matraia, frazione di Capannori, si è verificato un grave incidente stradale. Un'auto guidata da un uomo di 39 anni è uscita di strada, compiendo un volo di circa 10 metri e terminando la sua corsa nel greto di un torrente.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, che hanno lavorato in collaborazione con il personale sanitario del 118 per estrarre il conducente dall'abitacolo dell'auto, gravemente danneggiata. Dopo essere stato portato in strada, l'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale in codice rosso a causa delle sue condizioni critiche.

Presenti anche i carabinieri di Lucca, che hanno eseguito i rilievi necessari per accertare la dinamica dell'incidente. Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle cause che hanno portato l'auto a uscire di strada.

Notizie correlate