Ruba un cellulare da oltre 1000 euro, rintracciato grazie alle telecamere

I carabinieri di Ardenza hanno denunciato un uomo dell'Est Europa, sopra i 25 anni, per un furto avvenuto a metà mese in un negozio di elettrodomestici all'interno di un centro commerciale a Livorno. Secondo le indagini, supportate da videosorveglianza, l'uomo avrebbe sottratto un cellulare di valore superiore a 1300 euro approfittando della distrazione del personale. Identificato grazie a un’accurata analisi degli indizi e un'efficace azione di controllo, è risultato già segnalato per reati simili ed è stato denunciato a piede libero per furto aggravato.

