La Guardia di Finanza di Firenze, in collaborazione con la Questura, ha scoperto un'attività di compro oro abusiva nel centro storico di Firenze. Il titolare, un cittadino iraniano con precedenti per ricettazione, non aveva le autorizzazioni necessarie né l'iscrizione al registro obbligatorio dell'OAM. Durante i controlli, sono stati trovati 11 orologi di lusso, del valore di oltre 210.000 euro, senza documentazione sulla provenienza. Gli orologi sono stati sequestrati, e il titolare è stato denunciato per esercizio abusivo e ricettazione. L'indagine è in corso, e si attendono sviluppi investigativi.

