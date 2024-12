Coach Valentino esulta: "Due punti pesantissimi"

Quando le partite si decidono sugli episodi, la differenza la fanno spesso i singoli. A Siena è successo proprio così, con tre momenti che hanno permesso all’Use Computer Gross di tornare da casa Virtus con la vittoria in tasca. In serie: la tripla di Maric per il pareggio, la palla rubata dallo stesso croato ed infine la perla di Rosselli che, da posizione defilata, ha appoggiato al tabellone il canestro della vittoria. Due punti difficili che coach Luca Valentino saluta con soddisfazione.

“Sapevamo di trovare una Virtus Siena agguerrita ed in cerca di riscatto – spiega – con l’inserimento di Guerra ha dato un segnale ben preciso della volontà di risalire la china in questo girone di ritorno. L’ambiente era molto caldo ed i nostri avversari sono riusciti a metterci in difficoltà. Noi abbiamo giocato la partita che volevamo, sapendo che sarebbe durata quaranta minuti e che il finale sarebbe stato in volata. La sola cosa che non mi è piaciuta è la parte conclusiva del terzo tempino dove ci siamo fermati perdendo l’inerzia della partita. Detto questo venire qui e fare due punti è stato veramente importante perché sono certo che chiunque giocherà su questo campo incontrerà molte difficoltà”. “Siamo riusciti a dare doppia dimensione all’attacco per tutta la partita – prosegue – ed abbiamo messo in difficoltà Siena da questo punto di vista. Poi nel finale sono venute fuori le caratteristiche di alcuni nostri giocatori come Maric e Rosselli, ma non voglio dimenticare la tripla fondamentale che ha trovato Baccetti. Quindi prendiamo due punti sudatissimi e guardiamo avanti”.

Il futuro prossimo si chiama Costone Siena che ieri ha battuto Quarrata e che sabato sera alle 21 sarà di scena al Pala Sammontana. Un’altra big contro la quale la Computer Gross cercherà di riscattare anche la sconfitta dell’andata.