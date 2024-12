Empoli Città del Natale anche nelle frazioni e nei quartieri, arrivano 26 alberi illuminati

Il Natale di Empoli arriva anche nei quartieri e nelle frazioni. Dopo che nel 2023 erano stati disposti su tutto il territorio 17 alberelli per illuminare le festività, l'amministrazione comunale ha deciso di implementare questo sforzo raggiungendo quota 26 alberi per il 2024. Sono stati inseriti in luoghi ben visibili e molto frequentati, come davanti a chiese, scuole, circoli, farmacie, e rappresentano la volontà di avvicinare il calore delle feste non solo con la grande manifestazione di Empoli Città del Natale, ma pure nelle tante località disseminate a est, ovest e sud del centro storico. L'attenzione della giunta guidata dal sindaco Alessio Mantellassi verso queste aree è alta, come testimoniato dal Piano delle Frazioni e dei Quartieri. Il primo segnale, a fianco delle riunioni di giunta che si terranno da dicembre a febbraio, è anche simbolico, con le luci di speranza e gioia di questi alberi.

"Ho voluto con forza - commenta il sindaco Alessio Mantellassi - inserire nell'organizzazione di Empoli Città del Natale un impegno maggiore per illuminare il Natale nelle nostre tante località. La mia prima tappa è stata a Sant'Andrea, tra le frazioni più a sud, e tanti bambini e genitori hanno accolto con piacere questa installazione. Siamo stati più capillari nel territorio rispetto agli anni passati e vogliamo esserlo anche in futuro. Ringrazio gli operai e i dirigenti per il lavoro fatto e i tanti empolesi che hanno voluto ringraziarmi per questa novità. Sappiamo che questo è un piccolo gesto, ma vale come augurio per tutti gli empolesi, specialmente i tanti che soffrono o stanno affrontando dei momenti difficili. Perché il Natale è una festa simbolo di pace e speranza che si rinnova nei cuori dei nostri concittadini".

Ecco la mappa degli alberi in allestimento da parte degli uffici comunali entro la settimana corrente. Le strutture, illuminate a led, si dividono in alberi grandi e piccoli, a seconda degli spazi disponibili e delle località.

ALBERI GRANDI

Marcignana, via Saettino davanti la scuola primaria 'Dante Alighieri'

Ponte a Elsa, all'incrocio tra via Senese Romana e la ss67 via Tosco Romagnola

Santa Maria, in piazza del Convento di Santa Maria

Avane, nella piazza della Chiesa

Pozzale, via Sottopoggio per San Donato nei giardini di fronte al circolo

Casenuove, in via Fratelli Cairoli

Pontorme, in piazza Alessandro Marchetti

Cortenuova, nel parcheggio di fronte al circolo di via del Ponte

Villanuova, davanti la Farmacia Comunale 3 di via Sottopoggio per San Donato

Monterappoli, davanti al circolo in via Salaiola

ALBERI PICCOLI

Un albero per Tinaia, di fronte al circolo

Un albero per Pagnana, in via della Motta davanti la scuola d'infanzia

Un albero per Fontanella, di fronte al circolo

Un albero per Brusciana, di fronte alla chiesa di San Bartolomeo

Due alberi per Sant'Andrea, di fronte al circolo

Sei alberi per Ponzano, nel parcheggio della scuola primaria 'Cristoforo Colombo' e nel parcheggio di via Capoquadri-via Ponzano-via Pratignone

Quattro alberi per Cascine, nel parco di via Meucci

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

