Furgone in sosta vietata blocca autobus a Pisa, costretto a cambiare percorso

Autolinee Toscane informa di aver dato mandato ai propri legali di valutare se vi siano i presupposti per denunciare per interruzione di pubblico servizio il proprietario del furgone che, sabato 30 novembre 2024 in località I Passi a Pisa, ha bloccato la corsa del bus della Linea 4 diretta alla Stazione.

A causa di questo furgone i responsabili Movimento di Autolinee Toscana hanno dovuto cambiare il percorso della Linea 4 dalle ore 15,50 alle ore 16,15 facendo transitare i bus da Largo Ippolito Nievo e via XXIV Maggio.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa

