Furto al circolo Arci di Capraia, forzato il portone: via soldi e bottiglie

Furto nella notte tra venerdì e sabato al circolo Arci di Capraia, dal quale i malviventi hanno portato via il fondo cassa e alcune bottiglie di prosecco. A riportare oggi la notizia è il quotidiano La Nazione: secondo una prima stima il bottino ammonterebbe circa a 2mila euro, dei quali 500 euro dell'incasso che per puro caso si trovava ancora nella struttura, e le bottiglie a cui vanno aggiunti i danni per circa 400 euro alla porta d'ingresso. Scassinata, ignoti l'hanno forzata nella notte lasciando l'amara scoperta l'indomani mattina: per il circolo non si tratterebbe del primo furto, ma un altro caso si è verificato in passato. I consiglieri del circolo hanno già provveduto a chiamare un fabbro per il portone. Denunciato l'accaduto ai carabinieri, proseguono le indagini delle forze dell'ordine.

