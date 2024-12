Natale a Montespertoli: mercatini e un mese di eventi in piazza, compreso Capodanno

L'accensione dell'albero di Natale in Piazza del Popolo ha segnato l'inizio degli eventi natalizi. Grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale, le associazioni locali e i commercianti, cittadini e visitatori potranno godere di un mese di iniziative: alle attività per bambini ai mercatini natalizi, fino al gran finale di Capodanno in piazza. L’Assessore al Commercio, Paolo Vignozzi, invita tutti a partecipare e a sostenere le attività locali per gli acquisti natalizi.

Montespertoli –

Montespertoli ha dato il benvenuto al periodo natalizio immergendosi in un'atmosfera di festa. Sabato scorso, in occasione del giorno del Patrono, è stato acceso l'albero di Natale in Piazza del Popolo. La cerimonia inaugurale è stata arricchita dall’esibizione del coro "I Montegufetti" dell’Accademia Amedeo Bassi e da un brindisi offerto dall’Associazione Commercianti e Artigiani di Montespertoli.

"Siamo contenti di presentare il programma natalizio di quest'anno. Grazie alla collaborazione con le associazioni locali, i commercianti e i volontari, abbiamo realizzato un calendario di eventi per grandi e piccoli: dai mercatini natalizi alle attività per bambini, fino al Capodanno e alle serate speciali. Un ringraziamento particolare va all’Associazione Commercianti e a tutti coloro che hanno reso possibile queste iniziative. Invito tutti a sostenere le attività locali con i vostri acquisti natalizi e a vivere insieme il Natale e il Capodanno a Montespertoli. Vi aspetto in piazza!" dichiara l’Assessore al commercio, Paolo Vignozzi.

Un programma ricco di eventi per tutto il periodo natalizio

A partire dal prossimo weekend Montespertoli offrirà un calendario di iniziative pensate per coinvolgere grandi e piccoli. Tra i momenti salienti:

- Sabato 7 dicembre: Laboratori creativi per bambini a cura dell'Associazione "Qui Si Può", disponibili per tutto il giorno (presenti anche l’8, il 21 e il 22 dicembre).

- Domenica 8 dicembre: Mercato straordinario mattutino e animazione per bambini con truccabimbi a partire dalle 16:00.

- Sabato 14 dicembre: attività per bambini presso l’ex edicola di Montespertoli con Scout ASEI (presenti anche il 15 dicembre).

- Domenica 15 dicembre: Comitato genitori con “La Ruota di Natale” e Motonatalata a cura di Onderodde, consegna di regali per bambini e cioccolata calda, con un concerto serale della Filarmonica Amedeo Bassi al Topical (ingresso libero). Attività per bambini con l’Associazione “Le vie di Trecento” (presenti anche il 22 dicembre).

- Sabato 21 dicembre: auguri di Natale con Fratres, P.A. Croce d’oro e Misericordia di Montespertoli con panettone e spumante.

- Domenica 22 dicembre: Giornata dedicata alle famiglie, con laboratori, spettacoli e il brindisi di Natale con il Comitato Gemellaggi: brindisi con Ratafià di Champagne. “Tale illusionista” animazione di maghi itinerante. Auguri di buone feste con Pro Loco di Montespertoli. Vendita di vino e olio con i Viticoltori di Montespertoli. Intrattenimento musicale organizzato da AVIS.

- Martedì 24 dicembre: Babbo Natale in Piazza del Popolo per la gioia di tutti i bambini.

- 31 dicembre: Capodanno in piazza con musica dal vivo e brindisi di mezzanotte.

- 6 gennaio 2025: Epifania con spettacoli e distribuzione di calze per i più piccoli.

Giostre e mercatini per un'atmosfera magica

Non mancheranno le giostre fino al 6 gennaio e i tradizionali mercatini natalizi che animeranno piazza del Popolo nei giorni 7, 8, 14, 15, 21 e 22 dicembre.

Capodanno in piazza

Montespertoli si prepara a celebrare l’arrivo del nuovo anno con festa in piazza, animata dagli Energy Star e dalla migliore musica degli anni ’80, ’90 e 2000. L'evento avrà inizio con un'anteprima musicale dalle ore 22:00, per poi entrare nel vivo dalle 23:00 fino all’1:00 con un'esplosione di energia e divertimento. A mezzanotte, il tradizionale brindisi sarà offerto dall’Associazione Commercianti, che accoglierà tutti i presenti con spumante e panettone, per un momento di condivisione e festa sotto le stelle.

Il programma completo è disponibile sui canali ufficiali del Comune e sui profili social dell’Associazione commercianti.

Fonte: Comune di Montespertoli

