Partenza con la piazza strapiena di persone per 'Vivere il Natale' a Certaldo

Partenza da incorniciare per il Natale 2024 a Certaldo, domenica 1 dicembre con una piazza Boccaccio piena di persone che hanno voluto condividere questo momento e stringersi in un caloroso abbraccio al centro urbano ritrovato e tirato a lucido.

"L'amministrazione comunale ringrazia tutte le cittadine e i cittadini che sono venuti domenica pomeriggio ad assistere all'accensione dell'albero - dice il Vice Sindaco Simone Scardigli - che sono venuti a condividere l'atmosfera natalizia che si respirava per tutta la Piazza e Via 2 Giugno. Un bellissimo abbraccio da parte di tutta la cittadinanza al nostro paese, al centro urbano e a tutte le attività commerciali che lì si trovano e che animano il centro. Grazie anche alle associazioni e a quanti stanno organizzando eventi per le festività. Le iniziative da qui a gennaio non mancheranno e quindi vi aspettiamo tutti a Certaldo per Vivere il Natale!”

Questi gli appuntamenti del prossimo weekend di "A Certaldo puoi... Vivere il Natale!":

Sabato 7 dicembre la giornata "HO HO HO!" con dalle ore 9.00 il Mercato "Artigiani e non solo” in via 2 giugno, dalle ore 16 i Laboratori per bimbi dell'associazione Ohana. Dalle ore 17:15 la sfilata dei Babbi Natale.

Domenica 8 dicembre sarà invece la giornata dei presepi con "Presepi, suoni e sapori", fra la parte bassa del paese e il borgo medievale di Certaldo Alto. In piazza Boccaccio e via 2 giugno dalle ore 14:30 Cantucci, vin santo, vin brulè e caldarroste in collaborazione con I Rioni ed Elitropia, mentre dalle ore 15.30 il musical Natalizio a cura di "Officina dell'arte”, la postazione musicale Jazz di Polis e le "Scatole di Natale" di AVIS. In Palazzo Pretorio dalle ore 15 e poi in vari luoghi di Certaldo Alto, inaugurazione dei Presepi (a cura dell'Associazione Centro storico Certaldo Alto e degli Istituti scolastici).

Attività nel weekend anche al Centro I Macelli con la Cittadella dei Libri, che vedrà il suo svolgimento già a partire dalla giornata di venerdì 6 dicembre, e poi sabato 7 e domenica 8 con laboratori e salotti letterari, per proseguire tutti i fine settimana di dicembre.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

