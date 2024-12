'Pinocchio e i Carabinieri', la mostra a San Miniato

Giovedì 5 dicembre p.v. alle ore 18:00, presso le prestigiose sale di Palazzo Grifoni, sarà inaugurata la mostra “Pinocchio e i Carabinieri: un binomio indissolubile celebrato dall’arte contemporanea”, a cura di Filippo Lotti e di proprietà della Fondazione Nazionale Carlo Collodi. Fortemente voluta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, in collaborazione con Crédit Agricole Italia e l’Associazione Nazionale dei Carabinieri – Sezione di San Miniato, questa mostra di artisti contemporanei, attraverso una varietà di registri espressivi, esplora il rapporto tra Pinocchio e i Carabinieri sotto molteplici punti di vista, tutti capaci di stimolare spunti di riflessione.

“La mostra - dice Lotti - come dichiara esplicitamente il titolo, è dedicata alla figura dei carabinieri che Carlo Collodi ha curiosamente inserito nel suo racconto Le Avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, quasi fossero una novità fiabesca. Tuttavia non c’è da meravigliarsi di questa scelta, infatti, nella seconda metà dell’Ottocento, il carabiniere fa la sua comparsa all’interno del processo di Unificazione dello Stato italiano, diventando simbolo di ordine, sicurezza e rispetto della Legge. Lorenzini coglie questo significato e l’esigenza di “disciplina” necessaria nel cammino di crescita del burattino, così come nella vita che questa storia d’altronde rappresenta.”

“Da tale presupposto - continua Lotti - si sviluppa questo percorso espositivo, un progetto artistico e culturale che riunisce oltre ottanta artisti italiani e stranieri naturalizzati, invitati a illustrare, ognuno secondo la propria cifra stilistica ed iconografica, gli episodi del romanzo in cui compaiono le figure dei Carabinieri e dei Gendarmi: opere pittoriche realizzate con varie tecniche espressive, dall’olio o acrilico, collage fino al disegno, e su vari supporti, ma tutte nello stesso formato, unitamente a opere scultoree, mosaici e ceramiche di libera dimensione.”

La mostra comprende inoltre le opere di pittura già presenti nella collezione della Fondazione Nazionale Carlo Collodi. La presentazione sarà aperta dai saluti del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Giovanni Urti. Seguiranno l’introduzione di Antonio Guicciardini Salini e gli interventi del Presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Pier Francesco Bernacchi, e del curatore della mostra, Filippo Lotti.

La mostra sarà inaugurata giovedì 5 dicembre 2024 alle ore 18.00 con ingresso libero fino a esaurimento posti, per partecipare è gradita la prenotazione, effettuabile via mail, scrivendo all’indirizzo segreteria@fondazionecrsm.it, oppure contattando la segreteria della Fondazione al numero fisso 0571 546790 o al mobile 371 3590694. La mostra sarà successivamente aperta, ad ingresso libero, fino al 5 gennaio 2025 con i seguenti orari: sabato 15:30-18:30, domenica 10:00-12:00 e 15:30-18:30, altri giorni su appuntamento.

