Usano ruspa come ariete e camion per bloccare strade, 24° colpo in ditta orafa nell'Aretino

Nella notte a Subbiano un commando di sette persone ha compiuto un furto alla ditta orafa Croma Catene, il 24° in provincia in un anno. Utilizzando camion per bloccare le strade e un caterpillar come ariete, i ladri, un commando di almeno 7 persone, hanno sfondato i cancelli e rubato metallo prezioso, principalmente argento. Nonostante il bottino non sembri ingente, l’episodio accresce la rabbia nel settore orafo.

La presidente della Consulta Orafi di Arezzo e Siena, Giordana Giordini, ha richiesto misure drastiche e controlli costanti nelle aree industriali. Anche il presidente della Camera di Commercio, Massimo Guasconi, ha definito la situazione una "criticità nazionale". Le indagini, supportate dalle telecamere di sorveglianza, proseguono per individuare i responsabili.

