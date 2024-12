Weekend in salita per l'Abc, sconfitte per Gialloblu e Basket Castelfiorentino

Il Gialloblu Castelfiorentino cade 77-66 a Chiesina, il Basket Castelfiorentino si arrende 35-59 contro Montecatini.

Divisione Regionale 2

Sul parquet della prima della classe non arriva il colpaccio per il Gialloblu Castelfiorentino, costretto a cedere il passo al Chiesina Basket per 77-66. I ragazzi di Dario Chiarugi inseguono per tutti i quaranta minuti e non basta la reazione a cavallo tra terzo e quarto tempino per girare una sfida sempre amministrata dai locali.

“Chiesina è senza dubbio una squadra di altra categoria – commenta coach Chiarugi – sia tecnicamente ma anche fisicamente molto più strutturata di noi. Abbiamo sofferto fin da subito la loro intensità e le loro percentuali realizzative, che di fatto ci hanno costretto a rincorrere fin dalla palla a due. Noi, al contrario, abbiamo faticato tanto a segnare, ma l’aspetto positivo è stata la la reazione nella seconda parte. Quando, sul -19, rischiavamo di prendere l’imbarcata, abbiamo reagito e ricucito fino a tornare a -6. Poi, purtroppo, le pessime percentuali da tre punti ci hanno tagliato le gambe e loro sono stati bravi ad allungare di nuovo sul +11 e da lì gestire fino alla sirena”.

Prossimo impegno sabato 7 dicembre alle 21 al PalaBetti contro Montale.

CHIESINA BASKET – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 77-66

Tabellino: Turini 8, Talluri T. 8, Bartolini 4, Zampacavallo 4, Talluri J. 8, Cetti 3, Damiani 14, Fabrizzi 3, Iserani 11, Tavarez 3, La Rosa, Filippini ne. All. Chiarugi.

Parziali: 26-17, 44-28 (18-11), 57-48 (13-20), 77-66 (20-18)

Arbitri: Filippelli di Livorno, Borsani di Pescia.

C Femminile

Si ferma al cospetto della capolista l’imbattibilità casalinga del Basket Castelfiorentino, che al PalaGilardetti si arrende per 35-59 alla Pallacanestro Femminile Montecatini. Gara mai in discussione per le ospiti, brave a prendere il largo nel primo quarto per poi allungare e gestire il vantaggio nelle successive tre frazioni. L’approccio, infatti, rappresenta la perfetta istantanea della sfida, con le ragazze di coach Gianni Lazzeretti che accusano l’intensità difensiva delle termali e faticano a trovare la via del canestro chiudendo il primo quarto sul 5-17. Nella seconda frazione le ospiti tengono salda l’inerzia (13-29 all’intervallo) per poi scavare il solco al rientro dagli spogliatoi, quando un break di 12-21 indirizza definitivamente il match alla terza sirena (25-50). Cosi, con i due punti ormai sulla via di Montecatini, l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il finale.

Prossimo impegno venerdì 6 dicembre alle 21 sul parquet del Ficeclum Fucecchio.

BASKET CASTELFIORENTINO – PALL. FEMMINILE MONTECATINI 35-59

Tabellino: Ancillotti, 4, D’Ambrosio 7, Bandinelli 6, Caparrini 12, De Felice 3, Banchelli 3, Bellantoni, Lucchesi, Moustakalle, Canepa, Costa. All. Lazzeretti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 5-17, 13-29 (8-12), 25-50 (12-21), 35-59 (10-9)

Arbitro: Baldini di Castelfiorentino.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

Notizie correlate