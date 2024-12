Abc, i risultati del vivaio

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket Abc scese in campo nel weekend.

UNDER 19 GOLD

Contro il fanalino di coda non si lasciano sorprendere i ragazzi di Cosimo Corbinelli, che espugnano il parquet del Cmb Valdarno per 42-69. Dopo il punto a punto iniziale (16-17 al 10′), i gialloblu prendono il largo nella seconda frazione per poi scavare il solco al rientro dall’intervallo lungo fino a toccare il 34-56 alla terza sirena. Un vantaggio che nell’ultima frazione l’Abc deve soltanto amministrare.

Prossimo impegno lunedì 9 dicembre alle 21 al PalaBetti contro l’Olimpia Legnaia.

Cmb Valdarno – Abc Castelfiorentino 42-69

Tabellino: Rosi 12, Ticciati 6, Vallerani 6, Leti, Marchetti 14, Carzoli 4, Bartolini 2, Damiani 5, Fabrizzi 1, Viviani 13, Niccolini, Filippini 6. All. Corbinelli.

Parziali: 16-17, 8-17, 10-22, 8-13

UNDER 19 REGIONALE

Prosegue in salita la stagione dei ragazzi di Carlo Gozzi, che a Firenze sponda Dlf si arrendono per 85-48. Gara subito incanalata dai padroni di casa, che allungano nella prima frazione fino ad andare al riposo lungo sul 40-24. La fuga vera e propria, però, si concretizza nel terzo parziale di gioco, quando un nuovo break mette definitivamente l’ipoteca sulla gara.

Prossimo impegno domenica 8 dicembre alle 12 al PalaBetti contro Montesport.

Dlf Firenze – Abc Castelfiorentino 85-48

Tabellino: Altamore 6, Giglioli 5, Jelassi 4, Bernardoni 8, Kamberaj 4, Uci 7, Macalindong 2, Parilla 5, Barlabà 7, Fiorentini, De Simone. All. Gozzi. Ass. Cicilano.

Parziali: 23-10, 17-14, 19-9, 26-15

UNDER 17 GOLD

Dopo il passo falso di Grosseto, tornano immediatamente alla vittoria i ragazzi di Cosimo Corbinelli, che al PalaBetti chiudono la pratica Argentario sul 63-46. Gara sempre amministrata quella dei gialloblu, che dopo il 18-12 del primo quarto scappano nella seconda frazione toccando il 37-18 a metà gara. L’inerzia non gira nella seconda parte, con l’Abc che resta in saldo controllo fino alla sirena.

Prossimo impegno sabato 7 dicembre alle 18 al PalaBetti contro Virtus Siena.

Abc Castelfiorentino – Argentario Basket 63-46

Tabellino: Fedeli 9, Bufalini 12, Garbetti 13, Rosi 4, Ciulli 9, Baldi 10, Simoncini 4, Rosi 2, Zampacavallo. All. Corbinelli.

Parziali: 18-12, 19-6, 15-12, 11-16

UNDER 15 GOLD

Partita senza storia per i ragazzi di Marco Guerriero, che davanti al pubblico di casa si impongono agilmente sulla Ludec 91: 83-51 il finale al PalaBetti. Una partita indirizzata d’autorità nel primo quarto, quando un parziale di 31-15 mette una serie ipoteca già al 10′. Gli ospiti provano a reagire a cavallo tra le seconda e la terza frazione, ma i gialloblu sono bravi a tenere alta l’intensità senza mai mettere in discussione il finale.

Prossimo impegno domenica 8 dicembre alle 10 al PalaBetti contro Invictus Livorno.

Abc Castelfiorentino – Ludec 91 83-51

Tabellino: Profeti 4, Pagliai 27, Paniccià 13, Di Carlo 10, Bufalini 6, Bertelli 14, Capuana 2, Di Vilio 3, Bianchi 2, Giovannoni 2, Capocchini. All. Guerriero.

Parziali: 31-15, 16-13, 21-16, 15-11

UNDER 13 REGIONALE

Bella vittoria casalinga per i ragazzi di Giovanni Corbinelli, che al PalaBetti conquistano il derby ai danni del Montesport per 55-51. Alta intensità da entrambe le parti fin dalla prima frazione, con le squadre che viaggiano a braccetto andando al riposo sul 31-30. Al rientro gli ospiti restano a contatto e mettono la testa avanti al 30′ (45-46), ma con una sterzata d’orgoglio nell’ultimo quarto i gialloblu indirizzano la sfida e si prendono i due punti.

Prossimo impegno sabato 7 dicembre alle 16 sul parquet del Cmb Arno.

Abc Castelfiorentino – Montesport Montespertoli 55-51

Sono scesi in campo: Costa, Zaccagnino, Sordi, Lisi, Marzuoli, Iori, Allegra, Bagnoli, Battaglia, Profeti, Pollastrini, Scarscelli. All. Corbinelli. Ass. Ciampolini.

Parziali: 19-22, 12-8, 14-16, 10-5

UNDER 15 FEMMINILE

Altra gara difficile per le ragazze di Alberto Ciampolini, che al PalaGilardetti cedono il passo al Cmb Valdarno per 27-94. Le ospiti, infatti, prendono subito in mano il controllo del match scappando già a metà gara (12-44 all’intervallo), preludio ad una seconda parte in cui le gialloblu provano a reagire senza però mai riuscire a rientrare.

Prossimo impegno sabato 7 dicembre alle 16:30 sul campo della Virtus Siena.

Basket Castelfiorentino – Cmb Valdarno 27-94

Tabellino: Jahelezi N. 17, Antognotti 5, Zenarti 2, Mancini 3, Nespola, Arcara, Murati, Montanelli, Dainelli, Latini, Ciampolini, Panzani. All. Ciampolini. Ass. Bellantoni.

Parziali: 6-16, 6-28, 11-18, 4-32

MINIBASKET

A tenere banco nel weekend del Minibasket gialloblu sono gli Aquilotti Big 2014 di Daniele Bagnoli e Federico Lombardi, che a Zocca (Mo) conquistano il tradizionale appuntamento con il torneo “Un canestro per Bologna” al termine di un percorso netto che li vede imbattuti in tutte le quattro gare disputate. Nel girone di qualificazione i gialloblu si impongono sugli sloveni di Triglav e sulla Pallacanestro Budrio, per poi aggiudicarsi anche la semifinale ai danni del Delfino Pesaro. Una vittoria che vale l’accesso alla finalissima, dove un’altra ottima prestazione permette all’Abc di superare nuovamente la formazione slovena e mettersi al collo la medaglia d’oro.

Bella vittoria anche per gli Esordienti 2013 di Alberto Ciampolini, che nel derby esterno sul parquet dell’Etrusca San Miniato proseguono la striscia positiva aggiudicandosi il match per 7-9, con due tempini vinti, uno perso ed uno pareggiato.

Nel prossimo fine settimana in campo gli Esordienti, impegnati domenica 8 dicembre alle 11:30 al PalaGilardetti contro la Folgore Fucecchio, e gli Aquilotti Big, che sabato 7 dicembre alle 18 faranno visita alla Cerretese.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

