Abc in visita all’Olimpia Legnaia per il recupero

Dopo la pesante sconfitta di Cecina, l’Abc Solettificio Manetti ha l’occasione per cercare l’immediato riscatto. Domani, mercoledì 4 dicembre, alle ore 20, è infatti attesa dall’Olimpia Legnaia per il recupero dell’ultima giornata di andata, da calendario in programma lo scorso 24 novembre (arbitri Nocchi di Vicopisano, Vozzella di Genova). Un altro scontro diretto lungo il cammino dei ragazzi di Samuele Manetti, contro la squadra che precede i gialloblu a due punti di distanza. Un’altra gara, dunque, particolarmente delicata, tanto per la classifica quanto per la necessità di cancellare immediatamente l’opaca prestazione di sabato scorso.

Sulla panchina fiorentina guidata da Roberto Russo, subentrato in corsa a Simone Lilli, due ex che non hanno bisogno di troppe presentazioni: Andrea Scali e Alessandro Nepi, pilastri della formazione legnaiola che per la prima volta vestiranno la maglia avversaria. Accanto a loro i confermati Del Secco, Bruno, Merli e Pieri, intorno ai quali è stato allestito un roster per gran parte rinnovato. Nove, in totale, i nuovi arrivi in casa Olimpia, con innesti andati a rinnovare tutti i reparti. In cabina di regia sono giunti a Firenze l’uruguaiano Marcelo Messi, classe ’94, le ultime due stagioni in serie C in maglia Nuovo Basket Aquilano e Sutor Montegranaro, e Diego Isaia, classe ’04, ex Amatori Basket Savigliano in B Interregionale. Passando alla batteria degli esterni, accanto ad Alessandro Nepi, ecco Federico Stoch, giovane talento classe ’06 scuola Basket Trieste, arrivato a Legnaia in doppio tesseramento da Pistoia, dove partecipa al campionato Under 19 Eccellenza e con cui la scorsa stagione ha esordito in Lba. E’ dell’ultima ora, invece, l’arrivo di Matteo Tonello, esterno classe ’01, cresciuto a Treviso e approdato al PalaFilarete dopo l’ultima stagione in maglia Tigers Cesena in B Interregionale. Tre, infine, gli innesti nel reparto lunghi, oltre ad Andrea Scali. A partire da Andrea Pedicone, ala classe ’01, ex Fides Montevarchi con trascorsi in serie B a Roseto e Civitanova, passando per l’ala fiorentina classe ’04 Giovanni Landi, scuola Pino Firenze, fino ad arrivare al centro classe ’05 Mamadou Senghor, cresciuto tra Veroli e Frosinone, con alle spalle svariate esperienze tra C Gold e Silver.

“Quella con Legnaia sarà una sfida molto importante per la nostra stagione – commenta Cosimo Carzoli -, contro una squadra attrezzata per la categoria e con volti conosciuti. Le possibilità e la volontà di ribaltare la situazione in cui ci troviamo adesso ci sono, sta a noi dare il massimo già a partire dalla partita di domani, spinti anche dalla fame di riscattare la prestazione di Cecina. Sono certo che daremo tutto quello che abbiamo con l’obiettivo di inseguire due punti davvero importanti per cambiare l’inerzia del nostro campionato”.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

