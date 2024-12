Franco Bragagna intervista Alessandro Lambruschini a San Miniato

Il 12 agosto 1994 Alessandro Lambruschini, atleta originario di Fucecchio, vince i 3000 metri siepi ai campionati europei di Helsinki e, nel 1996, conquista la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atlanta. A trent'anni da quel primo incredibile successo, il Comune di San Miniato, la Consulta dello sport e l'associazione Sport e solidarietà, hanno deciso di dedicare un'iniziativa proprio a quella vittoria, coinvolgendo le scuole e raccontando alle giovani generazioni questo straordinario trionfo dell'ex siepista italiano. Il 5 dicembre, alle 10, sul palco dell'Auditorium Crédit Agricole, Alessandro Lambruschini sarà a colloquio con lo storico giornalista Rai che, da sempre, è "la voce" dell'atletica leggera, Franco Bragagna, protagonista della mattinata dal titolo "La semplicità di essere un campione", e racconterà le emozioni e i ricordi di quella giornata di trenta anni fa.

"Ci sembrava doveroso celebrare lo straordinario successo di trent'anni fa, una vittoria incredibile che è parte integrante della storia dello sport italiano - commentano il sindaco Simone Giglioli e l'assessora allo sport Elena Maggiorelli -. Alessandro Lambruschini è un grande campione, un esempio che vogliamo mostrare alle giovani generazioni, ed è per questo che abbiamo pensato di organizzare una mattina dedicata proprio a lui e alle sue imprese. Per farlo abbiamo scelto il più iconico giornalista sportivo italiano, 'la voce' dell'atletica, Franco Bragagna, un professionista che ha davvero raccontato i momenti più importanti dello sport e dell'atletica italiana".

Nell'occasione verrà presentata anche la XIII edizione della Mezza Maratona di San Miniato “Giuseppe Cerone”, la manifestazione organizzata dall’associazione Sport e solidarietà, in collaborazione con i gruppi podistici del territorio (Atletica La Rocca “Luigi Ocone”), la Consulta dello sport e il Comune di San Miniato, che si correrà l'8 dicembre.

