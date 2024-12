Cacciava senza porto d'armi da 10 anni: denunciato

La Polizia Provinciale di Lucca ha denunciato un cacciatore sorpreso a cacciare con un porto d'armi scaduto. L'episodio è avvenuto nel comune di Coreglia Antelminelli, durante un controllo dell'attività venatoria nel comune di Coreglia Antelminelli.

L’uomo, che sul momento non aveva con sé alcun documento, si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Da un'ulteriore verifica è emerso che la sua licenza di porto d’armi era scaduta da circa nove anni e mezzo. Ma non solo: l’uomo non era in possesso di alcun documento che lo abilitasse all’attività di caccia e di assicurazione per la responsabilità civile.

Una volta terminati i controlli, gli agenti della Polizia Provinciale hanno sequestrato l’arma e le munizioni e denunciato l’uomo per porto abusivo d’arma.

«Questa operazione - spiega il comandante Saverio Polifroni - testimonia l’impegno e la presenza degli Agenti della Polizia Provinciale su tutto il territorio lucchese. Soprattutto nei mesi più intensi di attività venatoria sono, infatti, previsti più controlli per le attività di anti-

bracconaggio e viene effettuata una puntuale ricognizione degli appostamenti fissi presenti, facendo in modo che l’esercizio della caccia avvenga nella legalità e nel rispetto dei principi normativi».

