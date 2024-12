Rubano in uno stabile all'Isolotto: hanno 11 e 14 anni

Hanno appena 11 e 14 anni ma entrambe sono state protagoniste di un furto. La polizia le ha fermate all'Isolotto, a Firenze: le due avevano addosso monili in oro e portavano attrezzi da scasso. Erano in via Daddi, un residente aveva segnalato la loro presenza in uno stabile.

Quest'ultimo, mentre era in casa, avrebbe infatti sentito dei rumori sospetti provenire dalla porta del suo appartamento. Appena si sarebbe avvicinato allo spioncino, avrebbe sorpreso le minori alle prese con la serratura. Tutte e due si sarebbero date quindi alla fuga, ma grazie alla segnalazione al 112Nue e al pronto intervento degli agenti, la polizia ha recuperato il presunto bottino di altri colpi, ora al vaglio degli investigatori per risalire ai legittimi proprietari, non è escluso, anch’essi vittime di furti.

Per la 14enne è scattata una denuncia per ricettazione, tentato furto in appartamento e per il porto ingiustificato di oggetti atti anche ad offendere; mentre per l'altra - minore non imputabile - un'analoga segnalazione alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Firenze. Tutte e due sono state affidate a un centro per minorenni.

