Stadio, il sindaco 'in equilibrio': "Percorso va avanti. Dobbiamo cogliere l'occasione, ma nell'interesse pubblico"

"Stadio, il percorso va avanti. Ora è il tempo di affrontare tutti i nodi in conferenza dei servizi. Ci sono le condizioni per fare per bene. Chi ha l’onore grande di amministrare la città dove è nato e di cui è innamorato, sa che riceverà anche qualche critica. È normale e va bene così. Sullo Stadio la partecipazione delle persone fin dall’inizio è stata una volontà della giunta, con un percorso di discussione ampio e partecipato. Su questo abbiamo dato il segnale che la partecipazione è un elemento essenziale del lavoro della giunta sui temi più grandi. Ho detto subito che non ho intenzione di dire no al progetto a prescindere", interviene nuovamente sul tema stadio il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, attraverso un lungo post sui suoi profili social.

"A chi ha paura" il sindaco dice di aver "recepito le preoccupazioni e su diverse mi sono già espresso", a chi "è molto favorevole" che "non stiamo temporeggiando ma lavorando con i tempi necessari per fare bene", per il sindaco "l’occasione di rigenerare il Castellani va colta. Chi investe ad Empoli va accolto", ma al tempo stesso "bisogna fare tutto per bene con grande attenzione e prudenza, perché il Castellani è un bene di tutti e l’amministrazione tutela sempre l’interesse pubblico".

Al momento, insomma, c'è estrema prudenza, e il progetto va avanti alla ricerca dell'equilibrio": "Sapremo trovare un equilibrio. C’è stato il tempo dell’ascolto. Ora è quello del lavoro attento e di lasciare tempo ai passaggi amministrativi e tecnici. Ora mettiamo da parte strattonamenti e polemiche. Proviamo, tutti insieme, a fare le cose fatte per bene".

Il primo cittadino fa il punto del progetto e ribadisce che "ci vuole calma" e che "ci sono cose da rivedere e le porteremo nella conferenza dei servizi", riprendendo alcuni dei temi già dichiarati in consiglio comunale: "Lo strumento del project, con la proprietà che resta pubblica, lo avevo indicato come soluzione migliore nel nostro programma elettorale. E dissi, in campagna elettorale, che un project per ristrutturare uno stadio molto vecchio che vedesse un investimento di privati e proprietà pubblica lo avremmo valutato. E così facciamo. Quello che si promette, si fa. Ci sono diverse cose da affrontare: il progetto è in fase di valutazione da parte del Comune in modo scrupolosissimo. L’Empoli Fc, da parte sua, sta mostrando grande disponibilità al dialogo. Ci sono cose da rivedere e le porteremo nella conferenza dei servizi. Tutti gli aspetti tecnici dovranno essere affrontati in un luogo apposito: non al bar, non su facebook, ma nella Conferenza dei Servizi. Quando dico “ci vuole calma” invito la mia città a non trarre conclusioni affrettate. C’è un percorso avviato, passaggi da fare e le decisioni devono essere prese".

