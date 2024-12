Viola più volte il divieto di dimora, arrestato

I Carabinieri di Livorno hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare nei confronti di un uomo nordafricano, oltre i trent'anni, indiziato di maltrattamenti verso un congiunto. L'uomo, già arrestato all'inizio dell'anno per lo stesso reato e successivamente sottoposto a misure cautelari come il divieto di ritorno a Livorno e di avvicinamento alla vittima, aveva ripetutamente violato tali restrizioni.

Durante i controlli, era stato sorpreso più volte a Livorno, trovato con cocaina per uso personale e accusato di lesioni e resistenza. A seguito di queste violazioni, la Procura di Livorno ha ottenuto l'aggravamento della misura cautelare, commutandola in custodia cautelare. La responsabilità penale dell'uomo sarà accertata in sede di processo.

