A Vicopisano si presenta "Ha sempre fatto caldo! E altre comode bugie sul cambiamento climatico" di Giulio Betti

"Ha sempre fatto caldo! E altre comode bugie sul cambiamento climatico", è il nuovo saggio di Giulio Betti, meteorologo e climatologo dell’Istituto di Biometeorologia del CNR e del Consorzio LaMMA (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale).

Sarà presentato venerdì 6 dicembre, al Teatro di Via Verdi, alle 18:30, in collaborazione con Thehing Promozione Eventi, Aboca e l'associazione Vico Verde. Dialogheranno con l'autore il presidente e la segretaria di Vico Verde, Matteo Goretti e Francesca Fascetti.

La partecipazione è libera e gratuita.

L’intento dell’autore è quello di aiutare i non esperti a orientarsi e a difendersi dai falsi miti e dalle erronee credenze che circolano sul cambiamento climatico (una di queste è proprio rappresentata nel titolo: “ha sempre fatto caldo”).

Muovendosi con rigore scientifico tra errori e semplificazioni di stampa, social media e discorsi pubblici a proposito di cambiamento climatico, Betti cerca di fare chiarezza su alcuni argomenti fondamentali come il ruolo dell’attività solare e della CO2 nell’aumento delle temperature, il ritiro dei ghiacciai, l’innalzamento del livello dei mari. E lo fa fa con un linguaggio accessibile e divertente, perfettamente espresso dalla copertina del libro, raffigurante un t-rex che fa surf.

Goretti e Fascetti modereranno l'incontro, forti della loro esperienza come volontari di Vico Verde, associazione del Comune di Vicopisano che si occupa, a 360 gradi, di ambiente. Sarà una serata formativa, informativa, coinvolgente, piacevole e utile per rafforzare, e non di poco, le nostre conoscenze e avere risposte a domande importanti.

