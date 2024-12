Aggressione di gruppo a Pisa, scatta il Daspo per un uomo

I Carabinieri di Pisa hanno notificato a un residente a Pisa il "Daspo Willy", che vieta l'accesso a esercizi pubblici e locali di intrattenimento per 18 mesi, su ordine del Questore. La misura segue un'indagine su un'aggressione avvenuta a inizio novembre in piazza Dante, denunciata da uno studente. Il divieto include specifiche aree cittadine e vieta la sosta nei pressi degli esercizi commerciali. L'episodio conferma l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare la violenza. Le indagini proseguono per identificare altri coinvolti, mentre la responsabilità del denunciato sarà accertata dalle Autorità competenti.

