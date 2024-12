Arrestato ladro 37enne in centro a Pontedera

A Pontedera un 37enne di origini georgiane è stato arrestato per furto. Era sul corso e, alla vista della polizia, ha cercato di fuggire ma è stato fermato.

Condotto in ufficio, il ladro seriale è stato sottoposto a perquisizione personale nel corso della quale sono stati rinvenuti un coltellino, un grimaldello e una potente calamita che servivano per scassinare soprattutto auto in sosta.

Dopo gli adempimenti di rito e i rilievi foto-dattiloscopici, l’uomo è stato denunciato in stato libertà alla Procura della Repubblica di Pisa per possesso di attrezzi atti allo scasso.

Inoltre, essendo irregolare sul territorio italiano, è stato coattivamente accompagnato al CPR di Palazzo San Gervasio (PZ) in attesa di completare le pratiche per l’espulsione coatta dall’Italia verso il suo paese di provenienza.

