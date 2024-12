'Avvento, tempo di attesa' alla Casa del Popolo di Vinci

Come mai tutte le grandi feste, Natale, Pasqua, ma anche la nascita di un figlio, il parto, e altri momenti importanti della vita sono preceduti dall'attesa?

L'attendere non ha a che vedere con un tempo vuoto, non è insensato, non è da riempire con qualcosa che non ci faccia annoiare.

L'attesa ha a che fare con il tempo che occorre affinché qualcosa in noi e di noi muti per accogliere evolutivamente l'evento che si avvicina.

L'attesa ci chiede trasformazione, cambiamento, ricerca interiore.

Le forze che genereremo, le energie che svilupperemo si riverseranno nel momento in cui il tempo sarà compiuto e daranno sostanza e sostegno a ciò che deve venire.

Se mentre attendiamo lavoriamo per evolvere ciò che in noi deve essere cambiato, allora le forze impiegate e sviluppate illumineranno la fine dell'attesa e daranno significato non solo all'evento, ma anche all'attendere stesso.

Per questo e molto altro ci vediamo presso la Sala della Casa del Popolo di Vinci in Via R. Fucini, 24 Domenica 8 Dicembre alle ore 16.30 per vivere insieme la fiaba Le arance d'oro, realizzare la Corona dell'Avvento e provare con esperienza diretta cosa significa la Spirale dell'Avvento.

L'evento è aperto a genitori con figli dai 5 anni in su.

Si richiede la prenotazione per organizzare al meglio i materiali ai seguenti contatti: lavaligiablu14@libero.it oppure al numero 333610440 con messaggio SMS o WA.

Fonte: Ufficio stampa

