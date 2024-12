Fornisce false generalità e guida senza patente: denunciato un 33enne

A Pisa, un uomo di 33 anni è stato denunciato dai Carabinieri per aver fornito false generalità e guidato senza patente durante un controllo stradale in Viale del Tirreno. Fermato alla guida di un autocarro, ha dichiarato di non avere i documenti e ha fornito un nome falso, ma le verifiche hanno rivelato che la sua patente era stata revocata. Il veicolo è stato affidato a una persona di fiducia. I Carabinieri proseguono il loro impegno per la sicurezza stradale, mentre la responsabilità del denunciato sarà accertata dalle Autorità competenti.

