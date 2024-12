Maltratta la ex convivente e l'attuale compagno: doppio ordine di allontanamento per un 58enne

I Carabinieri di San Giovanni alla Vena hanno eseguito una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento per un 58enne, su ordine del Tribunale di Pisa. Il provvedimento, emesso il 2 dicembre 2024, deriva da denunce di maltrattamenti presentate dalla sua ex convivente e dall’attuale compagno. Le indagini hanno raccolto gravi indizi contro l’uomo, a cui è ora vietato avvicinarsi alle vittime. L'episodio sottolinea l'importanza della denuncia per affrontare situazioni di violenza e ottenere protezione.

