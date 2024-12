Mostra di manoscritti, libri e carte alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze in ricordo del prof. Stefano Zamponi

Sabato 7 dicembre a Firenze, alla Biblioteca Nazionale Centrale, si svolgerà una iniziativa in ricordo del prof. Stefano Zamponi, per molti anni presidente dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e presidente onorario, scomparso lo scorso giugno.

Alle 10.30 sarà inaugurata una mostra di manoscritti e libri entrati a fare parte del patrimonio culturale italiano grazie all’acquisto da parte della Biblioteca Nazionale Centrale; il catalogo che la accompagna è dedicato alla memoria del prof. Zamponi, così come il convegno di studi che si svolgerà nei due giorni precedenti.

“Abbiamo fin da subito sostenuto, cofinanziando la stampa del catalogo, questa iniziativa in ricordo di Stefano Zamponi, che è stato non solo presidente dell’Ente Boccaccio, ma paleografo di fama internazionale e professore emerito di Paleografia latina dell’Università di Firenze. Stefano Zamponi ha sempre avuto a cuore il patrimonio librario italiano, studiando con scienza e passione il lascito del passato; queste acquisizioni, che hanno consentito di salvare per la conoscenza pubblica opere che altrimenti si sarebbero disperse, lo avrebbero reso fiero. Siamo dunque grati alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, alla direttrice Elisabetta Sciarra e a David Speranzi, responsabile della Sala Manoscritti e Rari e componente del nostro Consiglio direttivo, per questo importante progetto di restituzione pubblica”, così la prof.ssa Giovanna Frosini Presidente dell’Ente Boccaccio.

Il titolo del percorso espositivo è “Acquisti coattivi 2016-2014”: si tratta di manoscritti, carteggi, libri antichi e moderni, esposti per la prima volta e sottratti, grazie a uno specifico strumento legislativo, a una eventuale esportazione e dispersione all’estero, che invece adesso entrano a fare parte del patrimonio bibliografico pubblico.

L’inaugurazione della mostra e la presentazione del catalogo è in programma sabato 7 dicembre alle 10.30, nella Sala Galileo, alla presenza di Paola Passarelli Direttrice Generale Biblioteche e Diritto d’Autore, Elisabetta Sciarra Direttrice della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, Giovanna Frosini Presidente Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, Teresa De Robertis Università di Firenze e Massimo Zaggia Università de Strasbourg.

Enti promotori della mostra sono il Ministero della Cultura, la Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore e la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, i curatori sono David Speranzi e Simona Mammana; il catalogo è cofinanziato dall’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio.

Fonte: Ufficio Stampa Ente Nazionale Giovanni Boccaccio

