Il Ponte sulla Pesciola riaprirà ai tir, ma scatterà il divieto per pedoni e bici

Riaperto al transito veicolare senza semafori dal 12 novembre scorso ma con divieto di transito per i mezzi pesanti, il Ponte sulla Pesciola potrebbe essere presto riaperto ai TIR a scapito però di pedoni e biciclette. L'anticipazione è emersa durante l'incontro di presentazione dei lavori al Ponte sull'Elsa, a Certaldo, durante il quale si è parlato anche dei problemi di traffico della Valdelsa.

Per risolvere il problema del divieto, la Città Metropolitana starebbe studiando questa soluzione: il traffico "leggero" infatti, meno impattante, potrebbe essere fatto transitare attraverso una passarella che verrebbe realizzata ad hoc dalla Città Metropolitana di Firenze in un altro punto della Pesciola e così, col divieto di passaggio a pedoni e mezzi ciclabili, il Ponte potrebbe invece riaprire al transito per i veicoli con massa complessiva 3,5 tonnellate e larghezza massima superiore ai 2,30 metri.

Una soluzione a sorpresa, che causerebbe qualche disagio a pedoni e ciclisti costretti alla deviazione, ma darebbe una risposta aziende dell'area ma che tocca anche le imprese del triangolo Castelfiorentino - Certaldo - Gambassi Terme e la relativa viabilità secondaria, appesantita in particolar modo su Gambassi dal transito dei mezzi pesanti deviati.

Notizie correlate