Premio per Carlo Pugi della scuola di musica Harmonia di Empoli

La Scuola di Musica Harmonia di Empoli è lieta di comunicare che un suo allievo - Carlo Pugi (76 anni)- si è aggiudicato il premio “Silver Prize” del prestigioso Erik Satie International Competition’ di Wembley GB nella sezione Original Own Composition.

Il brano che è intitolato ‘ Viaggio verso la notte - è il risultato di un percorso musicale effettuato da Carlo Pugi nell’arco di 15 anni con numerose esperienze ed esibizioni sia come pianista che come compositore ed infine nell’orchestrazione. Nel 2021 aveva già ottenuto il 3° premio nel Concorso musicale Internazionale “Firenze online”.

"Un augurio al nostro allievo in attesa di nuovi traguardi ed al Prof. Claudio Tommasoni che lo ha seguito in tutti questi anni. Non si può non notare l’età dell’allievo che, oltre alla bravura, mette in risalto come si possano raggiungere traguardi di rilievo anche iniziando gli studi musicali in tarda età".

Fonte: Ufficio stampa

