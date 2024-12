Sorpreso a rubare, si butta dalla finestra: arrestato

Stava rubando in un locale, sono arrivati i carabinieri e lui ha provato a scappare buttandosi da una finestra alta quattro metri. I militari però lo hanno preso e arrestato. È successo lunedì 2 dicembre di notte a Bucine, nell'Aretino.

L'uomo, di origini romene, era assieme a altri complici in un negozio. La banda, utilizzando dei picconi, era riuscita a fare un buco nella parete di un edificio adiacente ancora in costruzione per poi entrare nel locale e rubare indumenti.

Secondo quanto ricostruito, una volta scattato l'allarme, due di loro sarebbero riusciti a fuggire per i campi limitrofi, il terzo invece, ancora all'interno, si è gettato dalla finestra. Dopo aver colpito il proprietario che nel frattempo era intervenuto, è stato bloccato dai militari e arrestato. Il gip del tribunale di Arezzo, ha convalidato l'arresto senza emettere misure cautelari.

