26° Camminata della Solidarietà per le vie di Prato, domenica 8 dicembre da Piazza Mercatale

Domenica 8 dicembre prenderà il via da Piazza Mercatale davanti la chiesa di San Bartolomeo la 26° Camminata della Solidarietà per le vie di Prato. Ritrovo alle 8 con partenze dalle 8,30 alle 9.30 con due percorsi di 2,5 e 9,5 km. La manifestazione è organizzata dal gruppo sportivo e ricreativo della Polizia municipale in collaborazione con il Csi e la Podistica Narnali.

Il ricavato dell'iscrizione sarà interamente devoluto all'ospedale pediatrico Meyer per la lotta contro la leucemia infantile. Ci si potrà iscrivere direttamente alla partenza e scegliere il percorso più idoneo.

"Anche quest'anno siamo riusciti a organizzare questa camminata per aiutare i più piccoli - spiega Sergio Paolini presidente del Gs della Polizia Municipale - la location sarà Piazza Mercatale anzichè Piazza dei Macelli e saremo ospiti della mensa La Pira e del Csi. Sarà un modo per ritrovarsi e per fare un brindisi in vista delle feste che possiamo dire iniziano proprio con l'Immacolata Concezione".

Gli auguri di corsa saranno martedi 24 dicembre alle 14,30 con la corsa camminata, start da via Mino da Fiesole al negozio Il Campione con 5 km di Buon Natale col sorriso che avrà al termine il brindisi con tutti gli intervenuti

