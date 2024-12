Abc sconfitto dal Legnaia in rimonta

Stavolta è l’Abc Solettificio Manetti a buttarla via. Dopo aver condotto per 35 minuti, toccando anche il +13, i gialloblu si spengono nel finale. L’Olimpa Legnaia ringrazia e, con due triple a distanza ravvicinata, mette la testa avanti e porta a casa lo scontro diretto.

LA CRONACA

Quintetti

Legnaia: Nessi, Merlo, Nepi, Scali, Bruno

Abc: Ciano, Gutierrez, Corbinelli, Azzano, Falaschi

Botta e risposta in avvio di gara, con la tripla di Falaschi che al termine di un’azione corale vale il 4-7 dopo tre giri di cronometro. Di Bruno il sorpasso legnaiolo a metà frazione (10-9), ma quando l’Abc alza l’intensità in difesa due giocate d’autore di Gutierrez ristabiliscono il controllo gialloblu sul 12-14. L’ex Nepi impatta di nuovo a quota 17, che diventa 18-17 alla prima sirena.

L’equilibrio prosegue anche all’inizio della seconda frazione, con Corbinelli che sigla il 21-21 seguito dalla tripla di Gutierrez che prova a girare di nuovo l’inerzia. Ed è proprio il gioco a due tra Gutierrez e Corbinelli a sigillare un mini break di 0-7 che costringe coach Russo al time out sul 21-26. Al rientro Merlo interrompe il digiuno fiorentino, ma la difesa castellana stringe le maglie e la tripla di Ciano è quella del +7, preludio ai passaggi in lunetta di Falaschi e Gutierrez che valgono la doppia cifra di vantaggio al 18′ (27-38). Mentre l’attacco legnaiolo fatica a trovare soluzioni, Azzano scrive 29-40 sul tabellone, finché Nepi manda tutti all’intervallo sul 31-42.

All’inizio del terzo quarto, la tripla dell’altro ex Scali riporta lo svantaggio locale sotto la doppia cifra (36-44), ma l’Abc tiene alta la concentrazione e Lazzeri ristabilisce il +11 a metà frazione (37-48). Nella seconda parte, però, l’intensità castellana cala e troppe disattenzioni permettono a Legnaia di tornare a contatto con la tripla di Stoch e svariati passaggi in lunetta: 47-50 al 29′. Due punti di Azzano arrivano provvidenziali a ristabilire due possessi di vantaggio per l’Abc, fino al 49-53 su cui si va all’ultimo riposo.

Mentre da entrambe le parti piove sul bagnato, il primo canestro arriva dopo quasi tre giri di cronometro a firma Merlo per il 51-53. Il 2/2 di Cantini e la tripla di Gutierrez provano a scavare il solco ma Legnaia resta incollata con Stoch: 57-60 al 35′. La rimonta locale si concretizza con le triple di Merlo e Scali, che con due minuti da giocare valgono il sorpasso fiorentino sul 63-62. Poi, negli episodi finali, Legnaia è più lucida e chiude i giochi.

OLIMPIA LEGNAIA – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 65-64

Olimpia Legnaia: Landi, Pedicone ne, Isaia ne, Merlo 9, Tonello 8, Bruno 10, Scali 12, Stoch 7, Nessi 1, Nepi 14, Del Secco 4, Senghor ne. All. Russo. Ass. Nudo, Armellini.

Stats totali: 15/30 (50%) da due, 5/24 (21%) da tre, 20/31 (65%) ai liberi, 44 rimbalzi (10 off, 34 dif), 16 assist.

Abc Solettificio Manetti: Ciano 7, Rosi, Lazzeri 4, Ticciati, Corbinelli 10, Cicilano ne, Viviani ne, Falaschi 9, Azzano 11, Nnabuife 1, Cantini 2, Gutierrez 20. All. Manetti. Ass. Guerriero, Ciampolini.

Stats totali: 16/38 (42%) da due, 5/27 (19%) da tre, 17/23 (74%) ai liberi, 40 rimbalzi (11 off, 29 dif), 9 assist.

Parziali: 18-17, 31-42 (13-25), 49-53 (18-11), 65-64 (16-11)

Arbitri: Nocchi di Vicopisano, Vozzella di Genova.