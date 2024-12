Arriva il Natale a Bagno a Ripoli tra mercatini, spettacoli e presepe vivente: il programma

Mercatini natalizi con tante idee regalo, Babbi Natale pronti a raccogliere letterine e desideri dei bambini. E poi, cori e concerti a tema natalizio, laboratori creativi, la bellezza del Presepe vivente e molto altro. A Bagno a Ripoli si accende la magia del Natale con un calendario pieno di iniziative promosse dal Comune insieme ai Centri commerciali naturali, ai circoli e alle associazioni del territorio. Una programmazione con appuntamenti per tutte le età e ricca di emozioni che si aprirà ufficialmente sabato 7 dicembre con l’accensione delle luminarie e delle luci del palazzo comunale, che per la prima volta si veste a festa insieme alle strade e alle piazze addobbate da alberi e decorazioni.

“Quest’anno – spiega l’assessora allo Sviluppo economico Paola Nocentini - abbiamo deciso di dare un’impronta diversa al Natale, con alberi e installazioni luminose collocate nelle piazze principali. Un Natale ‘scintillante’ che speriamo venga apprezzato dai cittadini, così come le moltissime iniziative messe in campo dai nostri commercianti e dalle tantissime realtà del territorio, a cui va il nostro ringraziamento per l’impegno e la presenza costante”.

“Natale è un periodo magico non solo per le famiglie ma per tutta la comunità. Per questo in collaborazione con i commercianti vogliamo rendere i nostri centri abitati ancora più accoglienti e luminosi - afferma il sindaco Francesco Pignotti -. Perché quello che sta per aprirsi possa essere un mese di serenità e spensieratezza ma anche un modo nuovo e più bello di vivere le nostre piazze e il nostro comune. Viva i nostri centri abitati, viva il nostro commercio, viva il Natale!”.

Le iniziative sono state presentate stamani in sala consiliare “Falcone e Borsellino” insieme ai presidenti dei CCN di Bagno a Ripoli, Antella e Grassina: rispettivamente Alessandro Bianchi, Charles Mackay e Giorgio Majone. Di seguito il programma integrale. Aggiornamenti e integrazioni sul sito del Comune: www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Sabato 7 dicembre

Alle ore 16.30 accensione delle luminarie, degli alberi di Natale, delle installazioni luminose nelle piazze e della facciata del palazzo comunale alla presenza delle istituzioni. A Bagno a Ripoli in piazza della Vittoria presente la Filarmonica Cherubini.

In piazza Peruzzi all’Antella tante iniziative promosse dai commercianti del Centro commerciale naturale Antella. Dalle ore 9.00 fino alle 19.00 Mercatino di Natale con idee regalo per tutti i gusti. Alle ore 15.30 Laboratorio di Natale per bambini a cura del Teatro dell’Inutile. La Tortelleria Fiorentina offrirà un assaggio delle proprie creazioni artigianali in vista della prossima apertura. Dalle ore 16.00 vin brulè e cioccolata calda offerti dai commercianti del CCN Antella. Presente anche il banchino informativo della Misericordia di Antella. Info e programma integrale: www.facebook.com/profile.php?id=100091173620162

Al Circolo ACLI di Ponte a Ema dalle ore 16.00 alle 19.30 mercatino parrocchiale.

Alla Casa del Popolo di Grassina alle ore 21.30 appuntamento con H/EARTHbeat Festival 2024 con il concerto dei C’Mon Tigre accompagnati da un collettivo di musicisti e artisti internazionali. A seguire Dj set con Dj Muffa e Dj Biga. Info e biglietti: 055240397 - info@eventimusicpool.it - www.casadelpopolo.fi.it.

Domenica 8 dicembre

Mercato straordinario a Grassina dalle 8.00 alle 20.00.

In piazza Peruzzi all’Antella prosegue il mercatino di Natale (ore 9.00-19.00). Alle 15.30 il CCN Antella in collaborazione con Maramiao presenta “Jingle Bau defilè”, sfilata di Natale a sei zampe, con padroni e amici a quattro zampe entrambi vestiti a tema natalizio. I più originali e simpatici vinceranno un premio goloso (iscrizioni al negozio Maramiao di Bagno a Ripoli o direttamente allo stand allestito in piazza Peruzzi il giorno dell’evento). Info e programma: www.facebook.com/profile.php?id=100091173620162

Al Circolo ACLI di Ponte a Ema, mercatino parrocchiale dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Alla Casa del Popolo di Grassina alle ore 17.00 appuntamento con “Gelato e cioccolato” insieme a Cinzia Otri della Gelateria Della Passera. Prenotazione obbligatoria al 3338465699. Contributo 5 euro. Info e programma: www.casadelpopolo.fi.it

Lunedì 9 dicembre

Al Circolo di San Giusto a Ema alle ore 17.15 Laboratorio per bambini per preparare origami e dolci natalizi. Info e prenotazione obbligatoria al 3883793355.

Sabato 14 dicembre

Alla Biblioteca comunale di via di Belmonte alle ore 10.30 appuntamento con le Letture Natalizie dedicate ai bambini dai 3 ai 7 anni. Ingresso libero.

A Bagno a Ripoli dalle ore 15.30 arriva Babbo Natale in “barba” e ossa, pronto a donare caramelle a tutti i bambini. Le iniziative promosse dai commercianti del Centro commerciale naturale “Le Botteghe di via Roma” prevedono anche musica, installazioni luminose e coro gospel diretto da Veronica Fiorini con musica natalizia (ore 16.30). Info e programma integrale: www.facebook.com/LeBottegheDiViaRoma

La Croce Rossa Comitato Bagno a Ripoli promuove la vendita del Panettone di Natale, il buono che fa del bene, il cui ricavato servirà a garantire visite specialistiche e farmaci gratuiti a persone e famiglie indigenti. Info e acquisto: www.facebook.com/@cri.bagnoaripoli

Al Circolo SMS di via Roma a Bagno a Ripoli festa per i 140 anni dalla nascita della Società di mutuo soccorso. Alle ore 19.00 concerto dei Quarto Podere. A seguire apericena con prenotazione obbligatoria al 3332704627. Info e programma: https://www.facebook.com/smsbagnoaripoli

In piazza Peruzzi all’Antella dalle ore 15.00 si fa festa con le iniziative organizzate dal Comitato Vivere all’Antella: ospite speciale Babbo Natale, pronto a incontrare i bambini con tante sorprese per tutti! Info e programma: www.facebook.com/vivereallantella

La Casa del popolo di Balatro ospita la mostra di ricami a telaio e punto antico opera delle ricamatrici della scuola-laboratorio del circolo. La mostra proseguirà anche l’indomani, domenica 15 dicembre. Info e programma: www.facebook.com/circolodibalatro/?locale=it_IT

All’Antella, l’associazione La Rosa dei Venti APS organizza al CRC Antella alleore 18.00 un “Brindisi di Natale” aperto a tutti. Info e prenotazione: www.facebook.com/larosadeiventiaps/?locale=it_IT

Domenica 15 dicembre

Mercato straordinario a Bagno a Ripoli dalle 8.00 alle 20.00.

A Grassina dalle ore 9.00 alle 19.00 appuntamento con il mercatino natalizio organizzato e promosso dai commercianti del CCN “Grassina e le sue botteghe”. Tante idee regalo per tutti i gusti e tutte le età. Alle 15.30 per i più piccoli atteso incontro con Babbo Natale che arriverà in piazza Umberto I direttamente dal Polo Nord insieme a Mamma Natale trampoliera. Alle 17.00 Presepe vivente e processione dei figuranti promossi dal CAT. Dimostrazione montaggio catene con la VAB. Vin brulè e caldarroste con la Fratellanza popolare di Grassina e la Pasticceria Ginella. Info e programma integrale: https://www.facebook.com/grassinaelesuebotteghe

Alla Croce d’Oro di Ponte a Ema dalle ore 12.30 alle ore 17.30 pranzo sociale aperto a tutti (costo 25 euro) e a seguire (dalle ore 15.00) arrivo di Babbo Natale per i bambini, accensione dell’albero e vin brulè, pandoro e panettone a offerta libera. Info e prenotazioni: 055643235.

Mercoledì 18 dicembre

Al PavoReal all’Antella dalle ore 21.00 appuntamento con “Be HYPE - Sotto i riflettori”, evento di musica dal vivo ideato e organizzato da VolontMusic in collaborazione con Giovani wannabe. Sul palco cinque band emergenti fiorentine (Zero Polaroid, V2R, Ejent, Dettalele, HSO).

Venerdì 20 dicembre

Al Teatro comunale di Antella alle ore 18.30 in programma una prova aperta del corso di teatro degli adulti. Gli attori porteranno in scena ”Un Canto di Natale tutto nostro”, rappresentazione ispirata al racconto di Charles Dickens “Canto di Natale” e alle vicende dell’avaro signor Scrooge. In occasione delle feste, il Teatro promuove l’iniziativa “Regala il Teatro”. Info e programmazione: www.archetipoac.it

Sabato 21 dicembre

Alle ore 17.00 alla Pieve di Villamagna Concerto del Coro di voci bianche dell'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino a tema natalizio. Dirige la Maestra del Coro Sara Matteucci, con l’accompagnamento al pianoforte di Hannah Kim. Progetto in collaborazione con la Città metropolitana di Firenze. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info e programma: www.maggiofiorentino.com/events/coro-di-voci-bianche-dellaccademia-del-maggio-2024-natale-bagnoaripoli

Ad Antella il Circolo Ricreativo Culturale Antella organizza il “Laboratorio di Natale” rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni per realizzare creazioni, decorazioni e lavoretti a tema natalizio. L’appuntamento è dalle ore 15.30 alle ore 18.30 (contributo di 10 euro). Info: www.facebook.com/crcantella. In occasione delle festività il Cinema Antella del CRC proporrà una programmazione di film natalizi rivolti ai bambini. La programmazione, in corso di definizione, su: https://crcantella.it/programmazione-sala-cinema-2/.

Domenica 22 dicembre

Mercato straordinario all’Antella dalle ore 8.00 alle 20.00.

Tutti di corsa in collina in vista del Natale con il Trofeo podistico della Fratellanza popolare di Grassina. Appuntamento con la corsa non competitiva di 12 chilometri e la passeggiata ludico motoria di 8. Il ritrovo è alle ore 7.30 alla sede della Fratellanza, in via Spinello Aretino 10-11 a Grassina con partenza alle ore 9.00. Per info e iscrizioni: 3292406421, 3338375293, 3473587633.

La programmazione del Natale a Bagno a Ripoli è organizzata e promossa dal Comune di Bagno a Ripoli, CCN “Grassina e le sue Botteghe”, CCN Antella, CCN “Le Botteghe di Via Roma” in collaborazione con i circoli, le associazioni e le realtà di volontariato del territorio comunale.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa

Notizie correlate