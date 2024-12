Cittadella dei Libri, Certaldo capitale della cultura: il programma

Cosa c'è di più naturale nel paese di Boccaccio se non i libri e la letteratura, anche nel tempo di Natale? E' con questo spirito che il Centro I Macelli, piazza dei Macelli 10, ospita per il secondo anno "La cittadella dei libri", nei tre weekend che da venerdì 6 dicembre arrivano al Natale.

Ogni venerdì, sabato e domenica dal 6 e fino al 22 dicembre, dalle ore 15.00 alle 19.30, in programma la mostra mercato del libro con presentazioni di libri, laboratori per bambini e famiglie, idee regalo, merenda e vin brulé, salotti letterari e altro ancora.

“Crediamo nell'importanza della lettura: è questo il motivo per il quale, con Federighi Editori, abbiamo deciso, anche per questo Natale, di sostenere le famiglie nell'acquisto di libri, in modo che sia più bello regalare e regalarsi la cultura - dicono Gloria Pampaloni e Claudia Centi di Federighi editori - per questo, in collaborazione con il Comune di Certaldo, abbiamo distribuito 4.000 buoni sconto a tutte le bambine e i bambini delle scuole di Certaldo, Castelfiorentino e Gambassi Terme che vorranno regalarsi un libro per Natale. Alle scuole che hanno aderito abbiamo regalato anche 10 libri per la biblioteca scolastica e laboratori gratuiti nelle mattine di novembre e dicembre dedicati alla storia, alla mitologia e alla cultura.”

"Si tratta di una bella esperienza culturale per il territorio - dice l'assessora alla cultura Clara Conforti -, di promozione della lettura e del libro. Ringraziamo le associazioni che hanno collaborato, la nostra biblioteca comunale, BiblioCoop, gli operatori che animeranno questo evento e Federighi editore, una brillante realtà editoriale del nostro territorio che ha ideato e organizzato l'evento".

PROGRAMMA

Tutti i giorni della fiera dalle 15.00 alle 19.30: mostra mercato del libro, dediche personalizzate, firmacopie, giochi, fumetti e giochi con Decimo Pianeta, illustrazioni con Dimitri Gori, le ultime novità internazionali e i best seller con la libreria San Paolo*Libri&Persone, idee regalo. Lo spazio merenda e vin brulè con la gelateria Fuori Binario.

Sarà presente il Punto Prestito BiblioCoop e l’iniziativa pedagogica “Nati per Leggere”

VENERDÌ 6 DICEMBRE

Laboratori riservati alle scuole

ore 11.00 INAUGURAZIONE

SPAZIO LAB: ore 18.00

Presentazione dei libri di viaggio e volontariato nel mondo

di Silvia de Lucia

SALOTTO LETTERARIO: pomeriggio

Inaugurazione ALI Artisti Liberi Indipendenti

SABATO 7 DICEMBRE

SPAZIO LAB: Ore 16.00

Presentazione e laboratorio PER BAMBINI dei libri di Pietro e Lucia Mostardini: “Il Chebicché”, “Il Coccomiao coraggioso giramondo” e “Il Coccomiao va a Certaldo”

SALOTTO LETTERARIO: ore 17.00

Libri in punta di forchetta: una carrellata letteraria che, in maniera assai differente, per autore, epoca e stile, affronta le tematiche del cibo e di conseguenza dell'alimentazione e della salute. In un flusso ininterrotto si susseguiranno brani da testi di narrativa e di poesia, stralci da romanzi noti e meno noti, l'occasione per citare grandi classici, con stuzzicanti “assaggi” di lettura. Incontro con il narratore e attore Michele Neri.

A cura della Biblioteca comunale di Certaldo

DOMENICA 8 DICEMBRE

SPAZIO LAB: ore 17.00

Presentazione del libro “Sorsi, morsi e dintorni” di Dante Nesi e Luigi Pizzolato con degustazioni

SALOTTO LETTERARIO: ore 17.00

Chi ha visto la valigia di Babbo Natale? Una sorprendente valigia misteriosa piena di

sorprese e soprattutto di… libri e storie di Natale che sorprenderanno i più piccoli!

Venite bambini ad ascoltare le storie di Natale più belle e scoprire alcuni segreti della

vita di Babbo Natale! Un divertente laboratorio natalizio conclude l’incontro.

Letture animate e laboratorio PER BAMBINI con Elfo Grappolina

A cura della biblioteca comunale di Certaldo

VENERDÌ 13 DICEMBRE

Laboratori riservati alle scuole

SABATO 14 DICEMBRE

SPAZIO LAB: ore 17.00

Che la magia abbia inizio! Elfo in arrivo! Quante volte ti è sembrato di sentire un

rumore misterioso i giorni prima di Natale? Ma certo! Era un elfo di Babbo Natale che

si era intrufolato per stilare la lista perfetta dei tuoi regali! Il fedele aiutante di Babbo

Natale, l’Elfo Grappolina, con letture, rime e filastrocche ti racconterà di tutto e di più,

sul magico popolo degli elfi. Costruiremo insieme una magica porticina elfica per

accogliere il tuo elfo personale con il contratto d’apprendistato elfico ufficiale!

Letture animate e laboratorio PER BAMBINI con Elfo Grappolina.

A cura della biblioteca comunale di Certaldo.

SALOTTO LETTERARIO: pomeriggio

Babbo Natale arriva a LA CITTADELLA DEI LIBRI!

DOMENICA 15 DICEMBRE

SPAZIO LAB: Ore 17.00

Presentazione dell’albo illustrato dedicato all’educazione affettiva

“Ti voglio bene perché sei libera” di Claudia Centi e Monika Dattner.

SALOTTO LETTERARIO: Ore 17.00

Intorno al fuoco per tornare bambini. Leggende del folklore toscano.

Dallo studio e dalla ricerca delle fonti orali, tramite la stretta collaborazione con il

Museo Italiano dell'Immaginario Folklorico di Piazza al Serchio (Lu), l'occasione per

riascoltare tante piccole storie del nostro territorio toscano, rievocare fatti e leggende,

confrontandosi con la moltitudine di versioni e varianti.

Incontro con il narratore e attore Michele Neri.

A cura della biblioteca comunale di Certaldo.

VENERDÌ 2O DICEMBRE

Laboratori riservati alle scuole

SABATO 21 DICEMBRE

SPAZIO LAB: ORE 17.00

Presentazione del libro PER BAMBINI “Santa Verdiana e la strada della felicità” di Elena

Verdiani ed Elisa Puccioni

SALOTTO LETTERARIO: Laboratorio di burattini con Italo Pecoretti, a cura di ProLoco

Certaldo

DOMENICA 22 DICEMBRE

SPAZIO LAB: pomeriggio

Truccabimbi e corso di disostruzione a cura di Croce Rossa Certaldo

SALOTTO LETTERARIO: pomeriggio

Incontro d’arte a cura di ALI Artisti Liberi Indipendenti

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

Notizie correlate