Diocesi di Prato, un podcast per entrare dentro il giubileo

Condotto da Veronica Bartoletti e Giacomo Cocchi, è un viaggio nella storia, nell’arte e nella devozione mariana di Prato, tappa ideale per il pellegrinaggio verso Roma, in occasione dell’Anno Santo

Nella prima puntata l’ospite è il vescovo Giovanni Nerbini. Le successive usciranno l’8 di ogni mese, fino a dicembre 2025

Per vivere il Giubileo, ma soprattutto per conoscere questo appuntamento così importante nella vita della Chiesa, il Museo dell’Opera del Duomo e Tv Prato hanno realizzato un podcast. Il titolo è "Prato e Maria. Intrecci di arte e fede per il Giubileo", ed è un viaggio nella storia e nella devozione della città del tessile, a partire dall’antico e forte legame dei pratesi con la Sacra Cintola.

Il podcast nasce da un’idea di Veronica Bartoletti, direttrice dei Musei diocesani di Prato, ed è scritto insieme a Giacomo Cocchi, direttore dell’ufficio diocesano per le comunicazioni sociali, e alla content creator Rachele Borotto Della Vecchia, la post produzione è di Fabio Barni e la cover dell’artista Tommaso Cocchi.

La prima puntata sarà ascoltabile domenica 8 dicembre sul sito web di Tv Prato, su quello della diocesi di Prato, su Spotify e su tutte le principali piattaforme audio. L’ospite è il vescovo Giovanni Nerbini, intervistato in piazza Duomo e invitato a raccontare i ricordi personali del Giubileo del 2000 e come la diocesi si sta preparando a vivere questo grande appuntamento. Poi, l’8 di ogni mese, fino a dicembre 2025, quando si chiuderà l’Anno Santo, il podcast accompagnerà gli ascoltatori in questo cammino, tra curiosità, note storiche e artistiche, dedicate alla Sacra Cintola, alla cattedrale, ai santuari mariani e anche agli antichi tabernacoli presenti in città, grazie alla presenza di ospiti diversi e competenti.

