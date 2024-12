Il Natale si accende a San Casciano nel ricordo di Massimiliano Pescini

La magia del Natale ha iniziato ad incantare San Casciano. Una pioggia di stelle investe strade, piazze e monumenti del territorio chiantigiano. E crea una tela luminosa che mette in rete luoghi, persone, principi, sentimenti. Con il tradizionale conto alla rovescia che il sindaco Roberto Ciappi ha lanciato da piazza Pierozzi, insieme agli assessori Francesco Volpe e Duccio Becattini e le assessore Martina Frosali e Sara Albiani, ad alcuni rappresentanti del Centro Commerciale Naturale e della Pro Loco di San Casciano, è partito il via ufficiale alle festività natalizie che animano il capoluogo e le frazioni con un ricco programma di eventi culturali che condensa concerti, mostre, spettacoli, mercatini, attività ludiche e ricreative per grandi e piccini. “Impegniamoci tutti – è stato il messaggio del sindaco Ciappi - perché il dialogo, la solidarietà, la partecipazione, come strumenti essenziali di convivenza pacifica, forma di accoglienza e inclusione, siano il leit motiv del nostro futuro che si nutre di creatività, bellezza, cultura, ricchezza delle diversità, Pace”.

Le nuove luminarie si sono accese sul cuore storico di San Casciano grazie alla sinergia tra il Comune, il CCN La dolce gita e la Pro Loco, con il sostegno di ChiantiBanca. In questa occasione è stato realizzato un video che contiene immagini girate con il drone per dedicare un ricordo collettivo ad una persona speciale, cara a tutta la comunità, che non c’è più. L’insieme dei punti luminosi che si può ammirare dall’alto vuole essere un’occasione per legare i pensieri di ogni cittadina e cittadino a Massimiliano Pescini.

Mentre le immagini in notturna mostrano un punto di vista ‘aereo’ di San Casciano, scorrono parole ed emozioni toccanti, quelle che l’amministrazione comunale, il Ccn e la Pro Loco hanno voluto dedicare al caro Massimiliano Pescini: “Siamo punti (luce) nell’universo dove ognuno esprime un valore e può fare la differenza, generare un pensiero e renderlo atto e percorso di Pace. Siamo l’idea, la volontà, la testimonianza concreta di una comunità interconnessa che dall’alto appare ancora più unita e solidale. Oggi, nel primo Natale senza di te, caro Massimiliano, siamo noi che vogliamo essere una stella, un insieme di punti luminosi che dal basso ti dedica un pensiero e un ricordo pieno di amore. Tu che per anni sei stato quella luce che ci ha guidato, istituzionalmente e umanamente. Un augurio speciale a tutta la comunità nel ricordo di Massimiliano Pescini!”.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino

