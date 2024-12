Inaugurato il nuovo Punto digitale facile di Empoli

E’ stato inaugurato oggi ed inizierà la sua attività a partire da lunedì prossimo, il Pdf, Punto digitale facile situato nell’Ufficio per le relazioni con il pubblico che ha sede all’interno del Palazzo Comunale di Empoli, con accesso da via Giuseppe Del Papa 41.

“Questo nuovo servizio – spiega l ‘assessore regionale alla digitalizzazione, Stefano Ciuoffo – si aggiunge ai tre già attivi nell’empolese e fa rete con quelli. E’ il numero 170 che in circa due anni abbiamo aperto in Toscana. Siamo cioè di fronte ad una bella e diffusissima realtà al servizio dei cittadini. E proseguiamo, con un approccio inclusivo, la nostra campagna per ridurre il divario digitale. Investire nell’alfabetizzazione digitale significa anche ridurre la distanza tra Pubblica amministrazione e cittadino, apportando significative semplificazioni nella vita quotidiana di ciascuno di noi. Conoscere le nuove tecnologie e saperle usare in autonomia è il requisito fondamentale per poter esercitare il proprio diritto alla cittadinanza digitale”.

"Il municipio è la casa dei cittadini da sempre e al piano terra trova spazio l'Urp, il luogo del primo 'contatto' tra gli empolesi e l'amministrazione per accedere ai servizi fondamentali - commenta il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi - . Oggi aggiungiamo un tassellino con il Punto Digitale Facile, alcuni attivi anche nelle frazioni e nei quartieri. Ma averlo in Comune è un passo in più per avere una rete di servizi disponibili nello stesso luogo, a disposizione per i cittadini. Sarà un passo verso la digitalizzazione aperta a tutti".

"Ora che anche i documenti digitali come la patente e la tessera sanitaria possono essere utilizzati in sostituzione dei corrispettivi documenti fisici - afferma l'assessora all'Urp Diffuso, Valentina Torrini -, acquista ancora più valore questo progetto, che ci consente di aprire all'urp,che è la porta di accesso ai servizi del comune, un punto in cui si aiutano i cittadini e le cittadine ad acquisire le competenze digitali che oggi servono. Grazie a chi l'ha reso possibile. Empoli si conferma sempre di più una città che non lascia indietro nessuno".

Il nuovo Pdf sarà aperto ogni lunedì, martedì e venerdì dalle 9 alle 13, il mercoledì e il giovedì dalle 8.30 alle 13 e il sabato dalle 9 alle 12 e fornirà a tutti coloro che lo vorranno, assistenza e formazione gratuite per utilizzare al meglio i servizi e le tecnologie digitali, dai computer, ai tablet, ai cellulari. Sarà gestito dagli operatori della Cooperativa Il Piccolo Principe.

Presso il Pdf sarà così possibile attivare la Carta d'identità elettronica, accedere ai servizi digitali sanitari regionali a partire dalla tessera sanitaria, attivare e consultare il proprio fascicolo sanitario elettronico, prenotare esami e prestazioni attraverso il Centro unico di prenotazione (Cup), ma sarà anche possibile prenotare appuntamenti in Questura per richiedere o rinnovare il passaporto.

Tra le prestazioni dei Pdf rientrano anche i servizi digitali scolastici, i pagamenti alle Pubbliche amministrazioni (attraverso PagoPa) e le altre prestazioni connesse alla propria identità digitale, come lo Spid (il Sistema pubblico di identità digitale), la Cns (Carta nazionale dei servizi) e la Cie (Carta d'identità elettronica).

I Pdf sono un servizio finanziato grazie ai fondi dell’Unione Europea e fanno parte del Programma “Repubblica digitale” del Dipartimento per la trasformazione digitale.

Nell’empolese, oltre a quello inaugurato oggi, sono attivi i Pdf di Casa Barzino, in Via Barzino n.1, quello presso il Centro Giovani Avane, in Via Magolo 32, tutti gestiti dalla Cooperativa Il Piccolo Principe e quello presso il Centro Empoli, in Via San Mamante 4, gestito dal Centro Life in collaborazione con la Cgil.

Fonte: Toscana Notizie

