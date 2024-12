Limonaia di Fucecchio, 3ª edizione di Jungle Bell Weekend

L'evento è realizzato grazie al sostegno del Comune di Fucecchio e con il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Fucecchio.

Ingresso gratuito ai concerti + Dj set, apertura porte dalle ore 21.00. Inizio concerti ore 23:00, a seguire Djset party.

Inizia il mese più bello de La Limonaia… cultura, concerti, concetti, djset e tanto divertimento a La Limonaia di Parco Corsini Fucecchio, il live club da dove sono passati artisti come Brunori sas, Thegiornalisti, Dimartino, Canova, Lo Stato Sociale, Tananai, Noah and The Whale, i Trio Valore, Meg e tanti tanti altri.

Venerdì 6/12/2024

PLATONICK DIVE

I Platonick Dive nascono a Livorno nel 2010, da subito determinati e destinati a valicare ogni confine geografico grazie alla loro musica. Il trio nel corso degli anni ha cesellato un sound che mantiene una naturalezza apparentemente casuale, ma in realta‘ meravigliosamente rifinita: digressioni ambient, costruzioni geometriche ed esplosioni di feedback, unite a un approccio entusiasta alla musica elettronica, sintetizzatori intensi e chitarre sognanti. Il trio ha costruito il proprio percorso attorno all‘idea che la musica debba e possa essere terapeutica e - per definizione - una parte essenziale delle nostre vite e della nostra evoluzione. L‘album di debutto Therapeutic Portrait e‘ del 2013, seguito due anni dopo da Overflow, il lavoro che porta i Platonick Dive all‘attenzione della scena internazionale, con live di spalla per nomi come Explosions In The Sky, Efterklang, Blonde Redhead, Jon Hopkins, Four Tet, These New Puritans, Gold Panda, Sun Glitters, God Is An Astronaut and This Will Destroy You. Il successivo Social Habits e‘ del 2018, mentre negli anni successivi, anche per lo stop forzato dovuto alla pandemia, la band ha esplorato e sperimentato anche nella composizione di colonne sonore per cinema e pubblicita‘, senza tuttavia mai interrompere l‘intensa attivita‘ compositiva, che sfocia in Take a Deep Breath, il nuovo album in uscita il 13 Settembre 2024 per la cult label di Amburgo Moment of Collapse. Take a Deep Breath e‘ post rock che profuma d‘estate, allontanandosi dai cliché‘ malinconici e dalla lentezza a volte pesante del genere. Un lavoro libero da ogni convenzione e limite, rilassante e rinfrescante, dinamico, ricco di soluzioni melodiche che restano impresse nella memoria. Take a Deep Breath e‘ un album che invoglia alla danza e che si presta perfettamente alla dimensione live, e allo stesso tempo suona come la perfetta colonna sonora per un film che racconta di viaggi appassionati e avventurosi.

I Platonick Dive sono: Gabriele Centelli, Marco Figliè, Jonathan Nelli.

Dopo il concerto dei PLATONICK DIVE sarà il momento di LIMO 90, dove potrete ascoltare la migliore musica degli anni 90 grazie al vostro più che mai GRUVY DJ.

Sabato 7/12/2024

CIMINI

Cantautore calabrese di stanza a Bologna, conosce il successo nel 2017 con “La legge di Murphy”, brano cult della scena indie-pop italiana che anticipa l’album di “Ancora Meglio”, pubblicato il 9 Marzo 2018 a cui segue un tour di oltre 100 date nelle principali città italiane.

Il primo aprile del 2021 esce “Pubblicità”, il risultato è un’irriverente fotografia scattata da un artista lucido nel descrivere i nostri tempi. Al disco segue il “Karaoke Tour”, uno spettacolo tra teatro/canzone e piano bar sotto la regia di Lodo Guenzi, che riesce a portare con grande successo CIMINI in tutti club italiani più importanti nonostante la difficile situazione di pandemia, e viene riproposto in full band nell’estate 2022.

In attesa del nuovo disco “Mondo Tragico Quasi Magico” in uscita nel 2025, CIMINI ritorna sulle scene con un tour punk lungo e capillare che avrà luogo, a partire dalla stagione autunnale ’24, nei club più piccoli dello stivale, a prezzi popolari, in formazione elettrica, ribelle e sudata, dal dissacrante titolo TRAGICO TOUR.

Dopo il live di CIMINI va in scena HAPPY CHILDREN DJset! Una ricetta con tutti i pezzi più happy della storia della musica… Lo “Chef stellato” FRITZ ORLOSKI DJ sarà colui che vi farà ballare fino a tarda notte.

La Limonaia, da oltre 20 anni, è un polo culturale e di intrattenimento che è ed è stato per anni un luogo di attrazione per gran parte dei giovani (e non solo) di tutto il comprensorio. Dal palco e dalla consolle de La Limonaia sono passati centinaia di artisti da tutto il mondo. La CREW de La Limonaia, guidata da Francesco Corsagni (musicista, dj, promoter) e Tommaso Gherardi (dj, promoter), non si limita a costruire e pensare progetti solo ed esclusivamente dedicati al proprio live club ma, negli anni, si è adoperata nell’organizzare eventi culturali e festival in giro per la Toscana e non solo. “Il nostro obiettivo è quello divulgare il più possibile le nostre passioni fino a perdita d’occhio”.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Fucecchio

