È in programma sabato 7 dicembre dalle ore 9 in sala Pio XII a Montopoli il convegno dal titolo “Valorizzare un piccolo borgo. Montopoli in Val d'Arno tra arte, storia, cultura e paesaggio”. Un momento di confronto per analizzare la fotografia del presente, i dati attuali del turismo a Montopoli, affrontare le sfide e le prospettive future. Un'occasione di incontro per chi lavora nel settore turistico e non solo, un momento per conoscere i servizi attivi e ascoltare esperienze e proposte degli ospiti invitati a partecipare.

La prima parte sarà dedicata ai numeri dei flussi turistici, poi il convegno affronterà i punti di forza e le criticità attuali insieme alle proposte per la valorizzazione del patrimonio storico artistico e naturale di Montopoli. Durante la mattinata saranno esposti modelli di promozione turistica di borghi vicini e le nuove frontiere del turismo e della promozione territoriale. Infine l'ultima tappa del convegno sarà la partecipazione delle realtà locali come protagonisti di quella rete necessaria al processo di valorizzazione turistica di Montopoli e delle sue eccellenze paesaggistiche, artistiche ed enogastronomiche.

L'obiettivo del convegno, oltre a fare rete tra i protagonisti e i partecipanti, è anche il voler gettare le basi per l'organizzazione di un successivo convegno a livello regionale , incentrato proprio sul turismo nei piccoli borghi.