Pietrasanta, vandalizzato con il fuoco il campo da basket nel quartiere Africa

Atto vandalico nella notte a Pietrasanta, dove ignoti hanno incendiato una delle nuove panchine in legno e acceso un falò al centro del campo da basket nel quartiere Africa, danneggiando anche la pavimentazione. L’episodio ha suscitato l’indignazione dell’amministrazione comunale.

"Vergognatevi, chiunque voi siate. E si vergogni anche chi sa, o ha visto, e tace," ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci, definendo l’episodio "uno spregio" verso uno spazio pubblico appena riqualificato cinque mesi fa con risorse della comunità.

Anche l’assessore allo sport e alla polizia municipale, Andrea Cosci, ha espresso rabbia e delusione: "Ci siamo impegnati a riqualificare questo luogo, molto utilizzato anche da associazioni sportive per attività all’aperto. Ora, a causa di qualcuno che non riesco a definire senza usare parole offensive, dovremo spendere altri soldi e chiudere l’area, privando i cittadini di uno spazio amato."

Marcucci ha inoltre sottolineato come questi atti vandalici rappresentino un danno per l’intera comunità. "Chi è responsabile deve essere perseguito con la massima severità. Ma serve anche agire sul piano educativo per promuovere comportamenti corretti, a partire dai contesti familiari. Pietrasanta non è questo e non possiamo permettere che pochi sconsiderati macchino la reputazione di una città accogliente e apprezzata in tutto il mondo."

L’assessore ha infine ribadito l’urgenza di installare una telecamera di videosorveglianza nell’area, già prevista dal piano di riqualificazione energetica affidato dal Comune in project financing.

