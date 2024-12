"In classe al freddo con 14,9 gradi, aiutateci": l'appello della 5B del Pontormo

"Qua si registra una temperatura minima di 14,9 gradi, con massime di 16 gradi. Qualcuno ci aiuti". La segnalazione arriva dalla classe 5B del liceo scientifico il Pontormo di Empoli. La classe è al freddo e studenti e studentesse protestano: "Siamo costretti a seguire le lezioni al freddo, indossando sempre la giacca perché il riscaldamento non viene acceso nonostante le basse temperature".

Ragazzi e ragazze però si sono mossi: "Abbiamo fatto presente questa problematica a chi di dovere, ma nessuno si è attivato per risolvere la situazione e per permetterci di seguire le lezioni normalmente. Quando possibile cerchiamo di trasferirci nella biblioteca della scuola o in aule libere per la mancata presenza di altri alunni, nelle quali la temperatura sia più accettabile".

"Con l’arrivo dell’inverno la situazione sta gradualmente peggiorando e noi continuiamo a non avere riscontri risolutivi" concludono dalla 5B.

Notizie correlate