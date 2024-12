"Presepio stellato" a Ponte a Egola: i dettagli dell'evento

Anche quest’anno Ponte a Egola sarà arricchita dall’immagine del massimo simbolo del Natale, il Presepio, segno di fratellanza e di amore fra gli uomini.

Domenica 8 Dicembre alle ore 12 in Piazza Spalletti Stellato sarà inaugurata l’opera natalizia, conosciuta come “Il Presepio Stellato” che si caratterizza come negli anni precedenti oltre che per le sue considerevoli dimensioni e per l’utilizzo di materiale ecosostenibile, anche per il segnale di attenzione che vuole lanciare in favore del nostro territorio.

Per sottolineare le radici della nostra comunità il presepio di quest’anno ricorda due elementi iconici di Ponte a Egola, la conceria e il cuoio. La capannuccia sarà costituita da un vero grande bottale all’interno del quale verranno collocati i personaggi della natività realizzati in vero cuoio conciato al vegetale. Questa originale veste del presepio è stata possibile grazie alla generosità della Officina Bartaloni srl con Matteoli srl che ha predisposto e fornito il bottale e grazie alla Piccini trasporti industriali che ha provveduto gratuitamente a collocarlo nella piazza. Grazie alla loro generosità ed entusiasmo l’Associazione Territorio in comune è riuscita a realizzare un presepio che rappresenta nel modo migliore e più profondo la comunità di Ponte a Egola.

Quest’anno l’Associazione Territorio in comune ha voluto che la ricorrenza del Natale fosse davvero “stellata”. Grazie alla generosità di alcuni benefattori e all’appassionato lavoro dei volontari dell’Associazione, supportati dalle abilità tecniche e artigianali di Aziende di Ponte a Egola, la chiesa del Sacro cuore di Ponte a Egola sarà arricchita di un arredo che richiama la operosa storia della frazione. Alla chiesa sarà donato infatti un grande “Frontale dell’altare” in vero cuoio al vegetale laminato in oro.

Inoltre Territorio in comune ha esposto presso il Convento di San Francesco a San Miniato un presepio in miniatura che ricalca quello installato in Piazza Spalletti Stellato; un piccolo bottale per campionatura è installato all’interno della Chiesa ed anche in questo caso i personaggi della Natività sono realizzati in vero cuoio conciato al vegetale (foto allegata). Il presepio parteciperà al primo concorso diocesano, uno dei tanti momenti che anticipa il Giubileo che sarà ufficialmente aperto da Papa Francesco il 24 Dicembre prossimo.

Come gli anni passati infine il “Presepio Stellato” farà parte di “Terre di Presepi”, il noto comitato che da sempre valorizza e promuove la tradizione ed il significato del presepe racchiudendo al suo interno decine e decine di installazioni disclocate su tutto il territorio toscano e non solo.

Quest’anno i presepi di Territorio in comune e il frontale dell’altare della chiesa di Ponte a Egola vogliono essere non solo un segnale di pace e comunione, ma anche un messaggio di speranza e fiducia rivolto ad una comunità che sempre ha saputo distinguersi per la sua operosità; Vi aspettiamo quindi numerosi in Piazza Spalletti Stellato per l’inaugurazione del presepio il prossimo 8 Dicembre alle ore 12.

Fonte: Associazione civico culturale Territorio in comune

Notizie correlate