Sanità e scuola, PD San Miniato punzecchia il Governo

Un emendamento alla legge di bilancio, firmato dal deputato di FdI Lorenzo Malagola, prevede che dal 2025, alle famiglie con reddito ISEE fino a 40 mila euro, venga riconosciuto un voucher “spendibile esclusivamente presso una scuola paritaria”, per ogni studente 1500 euro annue.

Il finanziamento complessivo può arrivare fino a 65 milioni annui.

La nostra Costituzione all’art. 33 recita “enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato”.

Perché favorire l’accesso all’istruzione solo a chi si iscrive ad una scuola paritaria?

Non ci deve essere discriminazione nel garantire e favorire l’istruzione.

Attualmente in Toscana, per tutte le famiglie con reddito non superiore a 35 mila euro, i nidi sono gratis; dal prossimo anno educativo la soglia ISEE per accedere al bonus nidi gratis regionale salirà a 40.000 Euro!

Nella scuola e con la scuola si inizia a rimuovere le disuguaglianze, la scuola deve essere accogliente e deve tornare ad essere un’opportunità per tutti.

Il governo ha aggiunto la parola “merito” al nome di Ministero dell’Istruzione , il merito potrà essere valutato alla conclusione del percorso di studio e non all’inizio, quando potrebbe influire il livello sociale di appartenenza .

In Toscana il nostro governo ha previsto l’accorpamento di 24 istituti scolastici in 3 anni a partire dal 2023, di cui 14 per l’anno scolastico 2025-2026 .

Con l’accorpamento il numero degli alunni aumenta, in alcuni casi raddoppia, in questo modo si mortifica e si rende meno efficace il lavoro degli insegnanti e si nega la funzione educatrice e di riferimento del Dirigente, trasformandolo in un semplice burocrate.

Tutto il funzionamento di una scuola ne risentirà se la ratio è quella del risparmio , saranno a rischio gli insegnanti di sostegno e le classi saranno sempre più numerose

Nella sanità?

Il sottosegretario alla Salute Gemmato FdI detiene il 10% delle quote di una clinica privata la cui pubblicità invita a fare accertamenti diagnostici “senza dover attendere i tempi lunghi del sistema sanitario pubblico”.

Il governo investa nella sanità pubblica anche per ridurre i tempi di attesa.

Quattro milioni e mezzo di Italiani hanno rinunciato a curarsi .

l'Istat rileva che la spesa sanitaria a carico delle famiglie supera i 40,6 miliardi (+1,7% rispetto al 2022)

PD San Miniato

